Captură uriașă a polițiștilor de frontieră de la Giurgiu: peste 7 milioane de țigarete, în valoare de peste 2 milioane de euro, ascunse într-un transport de citrice Vineri, 08 Mai 2026

Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit, în urma controlului efectuat asupra unui ansamblu rutier, 7.199.780 de țigarete, pe care un cetățean român a încercat să le introducă în țară fără documente legale.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar în cursul zilei de astăzi, este prezentat în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă.

În data de 06.04.2026, în jurul orei 22.30, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu și Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în cadrul unei acțiuni de tip BLITZ, pe DN 5, la km 63, au oprit pentru control un ansamblu rutier format din cap tractor și remorcă, înmatriculat în România. Acesta era condus de un cetățean român, în vârstă de 44 de ani care circula pe ruta Bulgaria-România și transporta, conform documentelor, citrice.

Cu ocazia verificării compartimentului marfă al mijlocului de transport, au fost descoperite, în interiorul remorcii, ascunse prin „metoda capac”, mai multe pachete de țigări pentru care șoferul în cauză nu deținea documente de proveniență și care erau ascunse în aproximativ jumătate din compartimentul destinat mărfii transportate.

În urma inventarierii acestora, a rezultat cantitatea totală de 7.199.780 de țigarete (359.989 de pachete de țigări), fără timbru de acciză.

Întreaga cantitate de țigarete, estimată la o valoare de aproximativ 10.800.000 lei (peste 2.000.000 euro), și ansamblul rutier în cauză au fost indisponibilizate de către polițiștii de frontieră, în vederea continuării cercetărilor.

În cauză se efectuează cercetări pentru infracţiunea de „deținere în afara antrepozitului fiscal”, sub supravegherea procurorului de caz, urmând ca în cursul zilei de azi, 08.05.2026, cetățeanul român să fie prezentat judecătorului de drepturi si libertăți cu propunere de arestare preventiva pentru 30 zile.

Chiar și după integrarea completă a României în spațiul Schengen, vigilența polițiștilor de frontieră rămâne la un nivel ridicat. Mărturie stau cazurile de migrație ilegală și contrabandă cu diverse bunuri, pe care colegii noștri le depistează periodic în cadrul controalelor nesistematice efectuate pe principalele noduri de comunicație în zona de competență.