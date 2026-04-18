UPDATE: Persoane arestate preventiv în dosarul de braconaj piscicol instrumentat de polițiștii de frontieră Sâmbătă, 18 Aprilie 2026

În continuarea cercetărilor desfășurate de polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, în dosarul privind infracțiuni la regimul braconajului piscicol, au fost dispuse măsuri preventive față de patru persoane implicate în activitățile ilegale documentate în urma perchezițiilor domiciliare efectuate în județele Constanța, Ialomița și Tulcea.

Astfel, la data de 17 aprilie 2026, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea a dispus reținerea pentru 24 de ore pentru cele patru persoane, acestea fiind ulterior prezentate Judecătorului de Drepturi și Libertăți din cadrul Judecătoriei Tulcea.

Instanța a admis propunerile formulate, dispunând emiterea de mandate de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile pentru trei dintre persoane, în timp ce pentru cea de-a patra persoană a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

