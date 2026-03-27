Deschiderea ocazională a unui punct de trecere a frontierei în zona comunei Uivar, județul Timiș Vineri, 27 Martie 2026

La inițiativa Consiliului Județean Timiș, în colaborare cu autoritățile române și sârbe, va fi deschis temporar un punct de trecere a frontierei în zona comunei Uivar, județul Timiș. Acesta va funcționa pe pista de biciclete amenajată de-a lungul canalului Bega, între Timișoara (România) și Zrenjanin (Serbia).

Punctul de trecere va avea următorul program de funcționare:

28-29 martie , între orele 08:00–20:00 ;

, ; 25-26 aprilie, între orele 08:00–20:00;

02-03 mai, între orele 08:00–20:00;

7-8-9-10 mai, între orele 08:00–20:00;

29-30-31 mai, între orele 08:00–20:00 (inclusiv pentru traversare pe apă).

Scopul acestei deschideri temporare este de a încuraja mobilitatea transfrontalieră și de a atrage vizitatori în contextul evenimentelor culturale desfășurate pe ambele maluri ale canalului Bega, în România și Serbia.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara a luat toate măsurile necesare pentru asigurarea unei desfășurări eficiente și sigure a formalităților de trecere a frontierei pentru participanții la evenimente, cât și pentru turiști.

Atenție! Persoanele care doresc să tranziteze frontiera în Serbia trebuie să dețină un document de călătorie valabil – carte de identitate sau pașaport. În cazul minorilor este obligatorie prezentarea tuturor documentelor legale necesare pentru ieșirea din țară, conform legislației în vigoare.