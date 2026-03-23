Autoturism căutat de autorităţile din Belgia, depistat la intrarea în România, de polițiștii de frontieră timișeni Luni, 23 Martie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Moravița, Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, au depistat un autoturism în valoare de aproximativ 40.000 euro, semnalat ca fiind căutat de autorităţile din Belgia, care era condus de un cetățean grec.

În data de 21 martie a.c., în jurul orei 11.00, în Punctul de Trecere a Frontierei Moravița, judeţul Timiș, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, pe sensul de intrare în ţară, un cetăţean grec, în vârstă de 51 ani, la volanul unui autoturism înmatriculat în Grecia.

În urma verificărilor specifice, poliţiştii de frontieră au constatat faptul că autoturismul figurează în bazele de date ca fiind bun căutat pentru confiscare, alertă introdusă de către autorităţile din Belgia.

Drept urmare, autoturismul, în valoare de aproximativ 200.000 de lei (aproximativ 40.000 euro), a fost indisponibilizat la sediul Sectorului Poliției de Frontieră Moraviţa, în continuare fiind efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire, urmând ca la finalizarea acestora să fie luate măsurile legale ce se impun.