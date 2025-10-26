Urmariri în trafic pentru oprirea unei autoutilitare încărcată cu 27.500 pachete țigări Duminică, 26 Octombrie 2025

Polițiștii de frontieră din cadrul ITPF Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, ieri dimineață, dintr-o autoutilitară identificată și urmărită în trafic, aproximativ 27.500 de pachete de țigări, în valoare de peste 100.000 de euro, ce urmau să ajungă pe piața neagră de desfacere din România. În urma acțiunii desfășurate, șoferul - un maramureșean de 25 de ani - este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă, fiind în prezent în arestul IPJ Maramureș.

Ieri, 24 octombrie a.c., polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Maramureș au declanșat o acțiune pe linia combaterii contrabandei cu țigări de proveniență extra-comunitară, în zona de responsabilitate.

Astfel, în jurul orei 07.30, colegii noștri au identificat în trafic, pe raza municipiului Sighetu Marmației, jud. Maramureș, o autoutilitară cu număr de înmatriculare specific Franței, care circula cu viteză. S-au efectuat semnalele regulamentare pentru oprirea la control a acesteia, însă la observarea patrulei Poliției de Frontieră, conducătorul auto a ignorat semnalele și a ocolit echipajul de control, mărind viteza de deplasare. S-a trecut la urmărirea vehiculului, iar la scurt timp, acesta a intrat în curtea unui imobil cu porțile deschise. Șoferul a abandonat autoutilitara și a încercat să fugă prin spatele caselor, însă a fost prins de polițiștii de frontieră.

Conducătorul auto a fost identificat ca fiind un tânăr de 25 de ani, domiciliat în județul Maramureș, iar în interiorul autoutilitarei au fost observate mai multe colete cu țigări, motiv pentru care s-a dispus conducerea șoferului, împreună cu mijlocul de transport, la sediul Poliției de Frontieră, pentru continuarea cercetărilor.

Pe timpul verificărilor, tânărul a acuzat o stare de rău, fiind transportat la Spitalul Municipal din Sighetu Marmației. După evaluarea medicală, medicul de gardă a constatat că nu prezintă probleme de sănătate, astfel că polițiștii de frontieră l-au adus înapoi la sediu pentru continuarea cercetărilor.

În urma unui control amănunțit asupra autoutilitarei, au fost descoperite 55 de baxuri conținând 27.479 de pachete de țigări, în valoare totală de peste 531.000 de lei (aproximativ 106.000 de euro). Drept urmare, maramureșeanul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă, întreaga cantitate de țigări a fost confiscată, iar autoutilitara evaluată la circa 30.000 de lei, a fost indisponibilizată până la finalul anchetei.

În urma probatoriului administrat, organul de cercetare penală a dispus reținerea șoferului pentru 24 de ore, acesta aflându-se, în prezent, în arestul IPJ Maramureș. Cercetările continuă pentru documentarea întregii activități infracționale și identificarea tuturor persoanelor implicate, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmației, urmând ca la final să fie dispuse măsurile legale ce se impun.