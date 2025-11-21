Țigări în valoare de peste 115.000 de lei, descoperite de polițiștii de frontieră sătmăreni Vineri, 21 Noiembrie 2025

Aproximativ 120.000 de țigarete provenite din spațiul extra comunitar, în valoare de peste 115.000 de lei, au fost oprite de la comercializarea pe piața neagră din România. Un cetățean român este acum cercetat penal în acest caz.

În cursul după-amiezii de joi 20 noiembrie a.c., polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare au desfășurat, în zona de responsabilitate, o acțiune pe linia prevenirii și combaterii activităților de contrabandă cu țigări.

Astfel, în cadrul acțiunii, colegii noștri au oprit în trafic, în localitatea Iojib (județul Satu Mare), un autoturism înmatriculat în România. La volanul mașinii se afla un cetățean român, în vârstă de 68 de ani, domiciliat în județul Satu Mare. Polițiștii de frontieră au efectuat un control sumar al mijlocului de transport, ocazie cu care au descoperit, pe bancheta din spate a mașinii și în portbagajul acesteia, saci care conțineau pachete cu țigări, pentru care șoferul nu a putut prezenta documente justificative. Pe timpul verificărilor specifice, s-a constatat că bărbatul mai deține o cantitate de țigări și la domiciliu, care a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor.

În urma inventarierii a rezultat cantitatea totală de 119.800 de ţigarete, de diferite mărci, provenite din Ucraina, a căror valoare este de peste 115.000 de lei.

Conducătorul auto este cercetat acum pentru săvârșirea infracțiunii de deținere în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea produselor accizabile supuse marcării fără a fi marcate corespunzător sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false. Totodată, cantitatea de țigări a fost ridicată de către polițiștii de frontieră sătmăreni în vederea continuării cercetărilor.