Peste 16 tone de deşeuri textile, oprite la intrarea în ţară la Punctul de Trecere a Frontierei Siret Marți, 20 Ianuarie 2026

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Siret, împreună cu inspectorii vamali ai Biroului Vamal Siret și reprezentanții Gărzii de Mediu Suceava, nu au permis intrarea în ţară a unui automarfar încărcat cu peste 16 tone de deșeuri.

Luni, 20 ianuarie a.c., în jurul orei 09.30, în Punctul de Trecere a Frontierei Siret, județul Suceava, s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de frontieră, pe sensul de intrare în ţară, un cetățean ucrainean, în vârstă de 36 de ani, conducând un automarfar înmatriculat în Ucraina.

Acesta transporta, conform documentelor de însoțire a mărfii, 16.100 kg de deșeuri textile (îmbrăcăminte şi diferite amestecuri de materiale textile), de la o societate comercială din Ucraina, care urmau să ajungă la o firmă din București.

Existând suspiciuni cu privire la legalitatea transportului în cauză, echipa comună de control, formată din poliţişti de frontieră și inspectori vamali, a solicitat sprijin autorizat reprezentanților Gărzii de Mediu Suceava. În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că bunurile transportate nu pot intra pe teritoriul României întrucât transportatorul nu deține toate documentele necesare.

În consecinţă, autoritățile de control nu au permis accesul pe teritoriul României pentru mijlocul de transport și bunurile din interior.