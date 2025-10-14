Un cetăţean chinez a încercat să iasă din ţară cu documentul de călătorie al altei persoane Marți, 14 Octombrie 2025

Poliţiştii de frontieră din cadrul Aeroportului Internațional Henri Coandă București au depistat un cetăţean chinez, care intenţiona să călătorească în Italia, sub o identitate falsă.

În data de 13.10.2025, în jurul orei 13.00, poliţiştii de frontieră de la Punctul Poliției de Frontieră Aeroportul Henri Coandă au selectat pentru verificări un cetăţean din China care călătorea în direcţia Bologna – Italia. Acesta a prezentat la control un paşaport emis de către autorităţile chineze, un permis de şedere eliberat de către autorităţile italiene şi un bilet de avion.

Existând suspiciuni cu privire la faptul că persoana nu este una şi aceeaşi cu cea din documentele prezentate, colegii noştri au efectuat verificări suplimentare care au confirmat că permisul de ședere aparține altei persoane.

Urmare a celor constatate, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de trecere frauduloasă a frontierei de stat, fals privind identitatea şi tentativă la trecerea frauduloasă a frontierei de stat a României.