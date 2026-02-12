Un camion plin cu parfumuri contrafăcute, în valoare de aproximativ 13 milioane de lei, depistat de polițiștii de frontieră din cadrul ITPF Giurgiu, la Calafat Joi, 12 Februarie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliției de Frontieră Calafat au descoperit, în urma efectuării unui control asupra unui ansamblu rutier înmatriculat în Bulgaria, 32.220 de flacoane de parfum inscripționate cu numele unor mărci cunoscute, susceptibile a fi contrafăcute, estimate la o valoare de aproximativ 12.888.000 de lei.

La data de 10.02.2026, în jurul orei 01.00, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Calafat au oprit pentru control, în baza analizei de risc, pe DN 56, în parcarea situată în proximitatea stației de taxare a podului Calafat–Vidin, un ansamblu rutier înmatriculat în Bulgaria. Vehiculul era condus de un cetățean bulgar și se deplasa pe ruta Bulgaria–Italia, transportând diverse bunuri.

Cu ocazia efectuării controlului asupra mijlocului de transport, în compartimentul de marfă, printre bunurile transportate, au fost identificați 19 paleți încărcați cu cutii de carton. În interiorul acestor cutii au fost descoperite 32.220 de flacoane de parfum purtând însemnele unor mărci cunoscute, existând suspiciunea rezonabilă că produsele sunt contrafăcute.

Conducătorul auto nu a putut prezenta documente de proveniență pentru bunurile în cauză și nici acordul titularilor de marcă pentru comercializarea produselor.

Toate bunurile, estimate la o valoare de aproximativ 12.888.000 de lei dacă ar fi fost comercializate ca produse de marcă, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

În cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare și care îl prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate, urmând ca, la finalizarea acestora, să fie propuse soluții legale prin unitatea de parchet.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu desfășoară permanent activități, în cooperare cu instituțiile partenere, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale, asigurarea securității frontierelor și protejarea drepturilor de proprietate intelectuală.