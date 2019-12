PROIECTUL BORDERSENS - Detecția la frontieră a drogurilor și precursorilor iliciţi cu ajutorul unor electrosenzori extrem de precişi Marți, 03 Decembrie 2019

La data de 29 aprilie 2019, Comisia Europeană a semnat Acordul de finanțare cu numărul 833787, privind implementarea proiectului Detecția la frontieră a drogurilor și precursorilor iliciţi cu ajutorul unor electrosenzori extrem de preciși (“BorderSens - Border detection of illicit drugs and precursors by highly accurate electrosensors”), finanțat prin Programul de cercetare și inovare al Uniunii Europene ORIZONT 2020.

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, alături de alte 15 structuri din România şi din alte state din Europa, este partener în cadrul proiectului BorderSens, coordonatorul acestuia fiind Universitatea din Antwerpen, Belgia. Toţi cei șaisprezece parteneri internaționali colaborează pentru dezvoltarea unui dispozitiv de înaltă tehnologie care are ca scop detectarea mult mai eficientă a drogurilor. În urma unor teste de laborator eficiente, dispozitivul va fi pus în practică în mai multe țări europene.

Experții Poliției de Frontieră vor fi implicați în proiect în calitate de utilizatori finali și vor avea următoarele atribuții: de a furniza și analiza probele reale, de a îndeplini sarcinile stipulate în cadrul fiecărui pachet de lucru, de a evalua prototipul dezvoltat în diferite stadii pentru a corespunde cerințelor cerute şi de a participa la ateliere de lucru.

Scopul proiectului este acela de a dezvolta şi a aplica platforme multifuncţionale pentru detecţia rapidă, la faţa locului, a substanţelor ilicite şi precursorilor acestora, eliminând dezavantajele metodelor clasice de analiză. Concret, va fi asociată tehnologia senzorilor portabili, sub formă de mănuşă, cu avantajele oferite de receptori specifici şi strategii electrochimice care vor putea asigura detecţia compuşilor de interes prin intermediul senzorilor portabili şi a unei platforme accesibile pentru utilizatori. Scopul participării Inspectoratului General al Poliției de Frontieră este acela de a putea beneficia de un suport constant, atât din punct de vedere informativ, cât şi pentru analiza de probe reale, în momentul în care tehnologia va fi implementată şi validată.

Implementarea proiectului BorderSens a început la data de 01.09.2019, bugetul total alocat fiind de 5.504.415 euro, din care bugetul alocat IGPF este de 60.000 euro, aferent perioadei de implementare de 48 de luni.