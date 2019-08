Peste două tone de tutun vrac în stare degradată, confiscate de polițiștii de frontieră Marți, 20 August 2019

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Moldova Veche – I.T.P.F. Timişoara au confiscat, dintr-un depozit dezafectat de pe raza localității Moldova Veche, peste două tone de tutun vrac în stare degradată.

În data de 19.08.2019, ora 16.20, acţionând în baza unei informaţii, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Moldova Veche au desfăşurat o acţiune specifică pe linia combaterii traficului ilicit cu produse accizabile în zona de competenţă, ocazie cu care a fost descoperită, într-un depozit pe raza localității Moldova Veche, o cantitate mare de tutun vrac, ambalată în cutii de carton desigilate.

Astfel, s-a procedat la verificarea și ridicarea în vederea confiscării a cantității totale de 2.050 kg tutun vrac, în stare degradată, precum și a 54 de role pentru împachetat. În urma verificărilor, poliţiştii de frontieră au stabilit că depozitul aparţine unei foste fabrici de țigarete.

În cauză, polițiștii de frontieră, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Moldova Veche, efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de deţinere în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, peste limita a 10.000 de ţigarete şi colectarea, deţinerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia.