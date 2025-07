Participarea viceprim-ministrului, ministrul Afacerilor Interne, Marian-Cătălin Predoiu, la festivitatea dedicată Zilei Poliției de Frontieră Joi, 24 Iulie 2025

Marian-Cătălin Predoiu:

Bună dimineața, tuturor! Stimați invitați, reprezentanți ai tuturor puterilor statului, stimați colegi din conducerea Ministerului Afacerilor Interne, șefi de arme, dragi colegi de aici, din sală și din țară, reprezentanți ai corpului diplomatic, doamnelor, domnișoarelor și domnilor!

Îmi face, ca în fiecare an, o deosebită plăcere să fiu prezent la Ziua Poliției de Frontieră, armă importantă a Ministerului Afacerilor Interne, să aniversăm împreună tradiția acestei arme și implicit tradiția Ministerului Afacerilor Interne, apărarea cetățenilor, a comunităților și a țării.

(…) În primul rând, ca în fiecare an, aș începe cu un omagiu adus memoriei celor care și-au sacrificat viața pentru țară, pentru apărarea frontierelor și a cetățenilor, eroii acestei arme, pentru cei care și-au pus viața în pericol, cei care au avut de suferit într-o formă sau alta și să îmi permiteți să mă înclin în fața memoriei eroilor noștri și în fața celor care și-au pus, inclusiv în zilele noastre, viața în pericol, așa cum s-a întâmplat, de altfel, și anul trecut.

Câțiva colegi au fost atacați de un grup de traficanți de ființe umane, atacați și răniți. Reiterez faptul că, în semn de prețuire pentru modul în care ei nu au ezitat să-și facă datoria, voi acorda personal o recompensă acestora, redirecționând un premiu pe care, la rândul meu, l-am primit recent din partea Academiei Române și care cred că are o destinație mai bună către acești colegi care au fost atacați, răniți și către alții, mai sunt și alții din alte arme, asupra cărora îmi voi îndrepta atenția, procedurile fiind în curs.

Am dorit să reiterez acest lucru, pentru că am făcut acum ceva vreme acest angajament și a trecut puțin timp de atunci, pe care a trebuit să mi-l iau, pentru a analiza împreună cu colegii din conducerea ministerului, aceste cazuri de colegi care s-au distins în activitatea lor. Deci tot respectul pentru ei și mulțumiri.

În același timp, exprim convingerea că oricare dintre frontieriștii noștri, dintre polițiștii noștri de frontieră, ar fi procedat în mod asemănător sau la fel și n-ar fi pregetat să își asume riscuri pentru a-și îndeplini obligațiile. Ei sunt un exemplu de urmat și invit pe toată lumea din Ministerul Afacerilor Interne, indiferent de grad și de funcție, să privească cu atenție la aceste exemple, să le aibă mereu în față. Așa trebuie să ne comportăm cu toții, în orice împrejurare.

Sigur, este primul an pe care îl aniversăm intrați în Schengen, cum se spune pe scurt. Vă felicit încă o dată pentru efortul pe care l-ați făcut! Ați fost în prima linie a acestui efort, prin munca din teren pentru combaterea migrației ilegale și securizarea frontierelor. Era normal să o fac, dar, în același timp, se cunoaște că am mai făcut-o de câteva ori și pentru a nu intra în zona în care ce-i mult, strică, vă anunț că e ultima oară când vă felicit că am intrat și ați intrat în spațiul Schengen. Nu o să mai reiau aceste felicitări. Asta nu înseamnă că nu voi aprecia în continuare efortul dumneavoastră.

Dar despre Schengen urmează să vorbim în continuare, pentru că știți foarte bine că intrarea în spațiul Schengen înseamnă obligații în plus, înseamnă proceduri în plus, înseamnă complexitate sporită a muncii dumneavoastră, înseamnă un plan postaderare pe care noi îl avem în plină executare, înseamnă să păstrăm protecția frontierelor, să combatem în continuare migrația ilegală, grupurile de crimă organizată sau de traficanți care atentează la siguranța țării, a cetățenilor, la siguranța granițelor noastre. Și înseamnă că trebuie să fiți mai buni decât înainte de a intra în spațiul Schengen, în fiecare zi mai buni.

Așa cum spuneam și acum câteva zile chiar în Consiliul JAI, contextul securitar în care funcționăm este complet diferit. Sunt provocări mult mai serioase, mult mai complexe, mult mai agresive, iar acest trend va continua.

Vremea în care viața continuă liniștit într-un spațiu de siguranță generalizată aproape în Uniunea Europeană, fără provocări din interior sau din exterior și în care singura problemă era cum să ne organizăm să construim și să extindem acest spațiu de siguranță de prosperitate, a trecut. Chiar dacă poate la nivel societal, nu conștientizăm acest lucru, pentru că poate noi, liderii politici, nu explicăm destul acest lucru de teama unor reacții de dezaprobare sau de critică, dar cred că este o datorie a noastră să aducem nu numai veștile bune, ci și veștile proaste atunci când sunt, și una din veștile proaste e că trăim într-o lume mult mai nesigură, trăim într-o Uniune Europeană și într-o țară membră a Uniunii Europene, provocată din exterior și din interior permanent, inclusiv pe zona de frontieră, pe zona de migrație ilegală.

Așteptați-vă ca aceste provocări să fie din ce în ce mai serioase în materie de trafic peste frontieră cu ființe umane, imigrație în principal, dar nu numai.

În urmă cu mai mult de doi ani de zile, câteva state baltice au fost confruntate cu ceea ce se cheamă în limbaj tehnic instrumentalizarea migrației, adică folosirea migrației pentru a construi, a lansa, a executa o provocare securitate la frontieră. Cum? Foarte simplu! Prin facilitarea unui flux migratoriu consistent, proiectarea și concentrarea lui în câteva locații de frontieră și penetrarea frontierei de stat cu practic încălcarea teritoriului național și a suveranității naționale, cu toate problemele care decurg de aici.

Sigur, România nu are, din fericire, granițe cu acel stat care a instrumentalizat migrația împotriva statelor baltice – e vorba de Federația Rusă, ca să nu fie niciun dubiu – dar asta nu înseamnă că nu ne putem aștepta la alte tipuri de provocări pe această zonă, pe acest subiect de migrație ilegală.

În același timp, aș vrea să salut și să invit în continuare să continuați eforturile pe zona de combatere a contrabandei. Au crescut aceste rezultate ale dumneavoastră, ceea ce înseamnă că sunteți atenți la acest fenomen, dar înseamnă că și fenomenul e din ce în ce mai pregnant. Și nu are rost să evoc dificultățile de ordin bugetar general pe care le traversăm și le vom traversa cu bine în final. Îmi exprim această încredere, dar asta ridică și mai mult miza muncii dumneavoastră în combaterea contrabandei de orice tip și protejarea în acest fel a bugetului de stat.

Deci, revenind și trăgând o linie cu privire la ce avem de făcut, în continuare prioritar, migrația ilegală, traficul de ființe umane, crima organizată, contrabanda. Acestea sunt lucrurile asupra cărora trebuie să ne concentrăm în continuare și să creștem eficiența noastră, practicând profesia pe care o faceți, bazată pe aceleași valori pe care nu trebuie să le uităm nicio clipă: Profesionalism, Integritate, Patriotism. Atâta vreme cât activitatea se va axa pe aceste valori, lucrurile vor continua cu bine.

Știți deja că activați, ca și ceilalți colegi din celelalte arme, într-o muncă în care credibilitatea se construiește foarte greu, prin operațiuni după operațiuni, succes după succes, rezultate, bilanțuri, statistici pozitive și este foarte ușor afectată sau chiar dărâmată atunci când o operațiune nu merge, nu merge bine, merge mai greu, merge mai lent sau întâmpină dificultăți ori chiar eșecuri. De aceea, trebuie să țineți garda mereu sus, iar când lucrurile nu ies așa cum ar trebui să iasă, să comunicați transparent, permanent, să reorganizați, să schimbați tacticile, să găsiți soluțiile, astfel încât să depășiți acel moment în deplină transparență și comunicare cu publicul. Asta înseamnă că la fiecare nivel de comandă, de la vârf și până la nivelul inspectoratelor și mai jos, trebuie făcut un efort permanent, nu numai de organizare, ci și de comunicare.

Dacă vorbim de organizare, trebuie continuat pe linia pe care am stabilit-o, de cooperare în teritoriu și la centru între arme. Am subliniat în teritoriu pentru că nu e suficient să se înțeleagă bine, să coopereze și să conlucreze doar șefii de arme sau șefii de arme cu conducerea ministerului. Jos, la bază, inspectoratele trebuie să funcționeze la fel, adică regula asta nu e valabilă doar pentru minister, să știți! E valabil pentru toate inspectoratele, din toate armele! Încă sunt orgolii în sistem, încă sunt situații în care un șef de inspectorat dintr-o armă crede că e mai important decât alți șefi de inspectorat din altă armă, iar acest lucru se reflectă în felul în care decurg activitățile. Se vede imediat și cunoaștem acest lucru. Toată lumea e importantă! Fiecare e important!

Vreau să vă reamintesc un principiu pe care îl cunoașteți. Îl cunoaștem, dar poate îl uităm. Tăria unui lanț este dată de cea mai slabă verigă din lanțul respectiv. Deci noi trebuie să acționăm unitar și structurat la nivel înalt de performanță, la toate nivelurile de decizie, în toate armele. Altfel, dacă avem mai toate verigile solide și bine legate între ele, dar una sau două verigi slabe, lanțul se rupe, iar aceasta tendință și obiectiv, de a ține lanțul solid pe fiecare veriga a lui, este o muncă de fiecare zi.

Sunt vremuri în care, mai mult decât oricând, trebuie să lăsăm ideea de rutină deoparte, să mergem fiecare la muncile noastre, pentru că trebuie să mergem să executăm un program și așa mai departe. Repet, contextul s-a schimbat complet și, poate chiar dacă nu vedem acum, mai mult decât în ultimii 20, 30, 50 de ani, este adevărată vorba că în fiecare clipă, cu fiecare operațiune, va apărați țara, vă protejați țara, vă protejați cetățenii. Sunteți, și noi suntem cu toții, sunteți și dumneavoastră și noi, o verigă într-un lanț mai mare și ne-am propus ca Ministerul Afacerilor Interne să fie o verigă solidă, o verigă puternică în lanțul mai mare care protejează țara. Așa cum s-a și demonstrat în ultimele luni, în anii care au trecut, prin progrese constante.

Și știu, sunt conștient că activitatea ministerului și a armei dumneavoastră, pe care o sărbătorim astăzi, într-o frumoasă tradiție de 161 de ani, este o activitate pe volume mari, adică pe operațiuni multe, de durată îndelungată și că trebuie să privim în ansamblu această activitate, și nu doar o operațiune sau alta care iese bine sau iese prost. Valabil pentru toate armele. Aveți o activitate pe volume mari, dar, în același timp, nu vă faceți iluzii! Publicul, cetățenii ne judecă pentru fiecare operațiune în parte și chiar dacă ține cont de activitatea pozitivă în ansamblu, nu vor întârzia critici atunci când una sau alta dintre operațiuni nu merge bine. De principiu. De aceea am spus că este importantă comunicarea, de aceea am spus că este importantă activitatea de perfecționare a managementului și a organizării în toate structurile de comandă.

Și, ca să nu rămânem la stadiul de principiu, am să îl rog pe domnul inspector general ca începând cu 1 septembrie să facă o analiză inspectorat cu inspectorat, structură cu structură, unitate cu unitate, la nivel de conducere, pe toți parametrii tehnici, pentru a verifica permanent dacă nivelul de performanță este acolo unde trebuie și dacă nu, să ia măsuri fie prin cooperare cu conducerea respectivă, fie, dacă e nevoie, în cooperare cu centrala Ministerului, operând schimbări. Suntem obligați să menținem performanța oriunde, oricând, la nivel înalt. Ştim că asta e valabil pentru toate armele, încă o dată.

Deci, în concluzie, marcăm acest moment aniversar cu rezultate foarte bune, pentru care vă mulțumesc, pentru care vă felicit. Asta nu înseamnă că trebuie să ne culcăm pe lauri. Asta înseamnă că trebuie să ridicăm performanța.

Doi, contextul în care lucrăm este mult mai complex și va fi din ce în ce mai complex și această presiune va crește.

Trei, păstrați-vă prioritățile pe care le-ați avut până acum.

Patru, fiți în priză permanent și cooperați cu colegii din celelalte arme.

Cinci, nu e loc de orgolii din perspectiva mea, în Ministerul Afacerilor Interne, în nici o armă. Nu suntem învestiți cu responsabilitatea pe care o avem ca să ne manifestăm orgoliile, ci dimpotrivă, modestia, munca, cooperarea.

Șase, o permanență revizuire a modului în care lucrăm, a funcționalității sistemului și curajul de a lua decizii acolo unde trebuie luate sau de a propune decizii. Prin cooperare, repet, cu toate structurile. Orice activitate, orice persoană, orice structură este supusă nu numai greșelii, dar și obligației, nevoii de a se perfecționa permanent. Și eu plec de la premiza că toți sunt deschiși să-și perfecționeze activitatea. Sindicatele nu sunt de neglijat în această discuție, cooptate și ele, întrebate, consultate, unde cred, în mod constructiv, că mai trebuie făcute lucruri.

Șapte, și în ultimul rând, astăzi nu uitați de comunicare. E deja un truism, percepția este realitate și de multe ori percepția bate realitatea. Din păcate, din fericire, asta e situația. Trebuie să ne raportăm la ea. Prin urmare, efortul de comunicare trebuie să fie constant la toate nivelurile. Nu-l lăsați doar pe inspectorul general să comunice. Nu lăsați doar Ministerul să comunice, nu lăsați lucrurile să treacă pe lângă dumneavoastră. Fiecare are datoria să comunice cetățeanului ce face, cum face, de ce face, de ce nu face altceva. Există această datorie de a comunica și informa publicul prin presă, direct și așa mai departe.

Mult succes mai departe, felicitări, la mulți ani și garda sus!

Mulțumesc!