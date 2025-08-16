 
Modificări ale restricțiilor de circulație pentru camioanele de mare tonaj (peste 7,5t) pe teritoriul Ungariei

 Poliția de Frontieră Română a fost informată de către Ministerului Afacerilor Externe cu privire la faptul că autoritățile ungare, prin Ministerul Construcțiilor și Transportului din Ungaria, au decis modificarea temporară a restricțiilor de circulație pentru camioanele de mare tonaj (peste 7,5 tone), aplicabile în perioada 16–17 august 2025.

Potrivit reglementărilor în vigoare (Decretul Guvernamental 190/2008), aceste restricții se aplică de regulă pe întreaga durată a sfârșitului de săptămână. Cu toate acestea, în contextul temperaturilor ridicate și pentru a permite desfășurarea în condiții optime a transportului de mărfuri, autoritățile din Ungaria au decis reducerea intervalelor orare de aplicare a restricțiilor.

Astfel, noile perioade de restricție sunt:

  • Sâmbătă, 16 august 2025: între orele 16:00 – 23:00 (ora României)
  • Duminică, 17 august 2025: între orele 07:00 – 23:00 (ora României)

Pentru informații suplimentare și actualizări în timp real privind restricțiile de circulație pentru camioanele de mare tonaj în Ungaria, se recomandă consultarea site-ului oficial: https://www.utinform.hu/en/static/kamionstop

