Cooperare consolidată între Poliția de Frontieră Română și organizațiile internaționale în domeniul migrației Joi, 02 Aprilie 2026

La data de 2 aprilie 2026, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a găzduit o reuniune de lucru la nivel înalt cu reprezentanții în România ai Fondului Națiunilor Unite pentru Copii, ai Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați și ai Organizației Internaționale pentru Migrație, în contextul consolidării cooperării instituționale în domeniul gestionării migrației și al implementării, la nivel național, a Pactului privind Migrația și Azilul.

Delegația Inspectoratului General al Poliției de Frontieră a fost condusă de chestor principal de poliție Cornel Stoica, inspector general, care a subliniat importanța unei abordări coordonate și sustenabile în gestionarea provocărilor generate de fenomenul migrației, în strânsă cooperare cu partenerii internaționali.

La întâlnire au participat Anna Riatti, reprezentant UNICEF în Romania, Pablo Zapata, reprezentant UNHCR în Romania, Mircea Mocanu și șeful Biroului OIM în România.

Agenda discuțiilor a vizat teme de interes comun, precum consolidarea mecanismelor de identificare și referire a persoanelor care necesită protecție internațională, protecția grupurilor vulnerabile, cu accent asupra minorilor neînsoțiți, precum și furnizarea unor programe de formare profesională dedicate personalului Poliției de Frontieră Române.

Reprezentanții organizațiilor participante și-au reafirmat angajamentul de a sprijini, în mod activ și constant, eforturile instituționale ale Poliției de Frontieră Române, prin expertiză de specialitate și inițiative de instruire adaptate cerințelor operaționale actuale.

Reuniunea a evidențiat importanța consolidării dialogului și a cooperării interinstituționale, în vederea asigurării unui echilibru adecvat între întărirea securității la frontierele externe și respectarea deplină a drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor.