Containere încărcate cu aproximativ 40 tone deșeuri, depistate în Portul Constanța Miercuri, 21 Ianuarie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, în cooperare cu inspectori vamali și comisari din cadrul Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Constanța au depistat două containere ce conțineau materiale susceptibile a fi deșeuri, care urmau să fie importate în România.

În data de 20.01.2026, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, împreună cu inspectori din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța și comisari ai Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Constanța au procedat la controlul fizic și documentar a două containere cu o încărcătură de aproximativ 40 tone, sosite din Tunisia, având ca destinație o societate comercială din România.

În urma verificărilor, s-a constatat faptul că în interiorul containerelor se aflau furtunuri, cabluri, bucăți de material rigid, precum și un material alb, sfărâmicios, fapt pentru care s-a constatat că materialele identificate nu corespund caracteristicilor fizice ale mărfii declarate.

Comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Constanța au concluzionat că există suspiciuni rezonabile ca respectivele materiale să fie deșeuri, conform HG nr. 856/2008 privind clasificarea deșeurilor, respectiv deșeuri provenite din activități de construcții și demolări, precum și deșeuri din materiale plastice.

Ca urmare a celor constatate, a fost dispusă măsura returnării celor două containere în țara de expediție. Totodată, urmează a fi întocmită lucrare penală pentru încălcarea prevederilor OUG nr. 92/2021, actualizată, privind regimul deșeurilor, cercetările fiind efectuate sub coordonarea procurorului de caz specializat și învestit în cauză din cadrul Parchetului de pe Lângă Judecătoria Constanța.