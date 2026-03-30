Cetățean român depistat pe autostrada A1, în apropiere de Nădlac, cu 500 de grame de canabis Luni, 30 Martie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Nădlac, împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Arad, sub coordonarea procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul Teritorial Arad, au prins un cetățean român care deținea, în autoturismul cu care se deplasa, aproximativ 500 de grame de canabis (drog de risc), într-o punga neagră.

La data de 3 martie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Arad au dispus reținerea a unui inculpat, în vârstă de 20 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic internațional de droguri de risc și trafic intern de droguri de risc.

Măsura a fost luată după ce, în dimineața de 03.03.2026, în jurul orelor 01.00, inculpatul a fost prins în flagrant de către polițiști de frontieră, la intrarea pe teritoriul României, în timp ce deținea cantitatea de peste 500 grame canabis (drog de risc).

Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Arad a dispus măsura arestului la domiciliu față de inculpat, pentru o perioadă de 30 de zile, conform propunerii formulate.

Actele de urmărire penală au fost realizate împreună cu polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Arad.



Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.