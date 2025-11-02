Cetățean chinez depistat în timp ce încerca să călătorească în spațiul Schengen cu documente false Duminică, 02 Noiembrie 2025

Polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Aeroport Băneasa efectuează cercetări în privința unui bărbat care a încercat să călătorescă în spațiul Schengen folosind documente de identitate false.

În data de 1 noiembrie a.c., polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Aeroport Băneasa au selectat pentru verificări, în zona fluxului de pasageri Schengen, un bărbat, cetățean chinez, în vârstă de 39 de ani, care a prezentat pentru control o carte de identitate ce purta însemnele autorităților din Slovacia.

Existând suspiciuni cu privire la autenticitatea documentului prezentat de persoana în cauză, polițiștii de frontieră au efectuat verificări specifice, în urma cărora au stabilit că documentul este fals total.

De asemenea, asupra bărbatului au fost găsite un pașaport și un permis de conducere, ambele emise aparent de autoritățile slovace, care s-au dovedit, la rândul lor, a fi falsuri totale.

Persoana a fost preluată de lucrători din cadrul Centrului de Supraveghere și Controlul Trecerii Frontierei Aeroporturi București – Otopeni pentru continuarea cercetărilor sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale și luarea măsurilor legale ce se impun.