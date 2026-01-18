Bunuri susceptibile a fi contrafăcute descoperite de către polițiștii de frontieră din cadrul ITPF Giurgiu Duminică, 18 Ianuarie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit peste 1.840 de articole vestimentare, de parfumerie și morochinărie, toate inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute .

În data de 18.01.2025, în intervalul orar 01.00-05.00, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu colegii din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Compartimentului Sprijin Operativ, în cadrul unor acțiuni de control pe DN 5, au verificat mai multe mijloace de transport, care se deplasau pe ruta Turcia - România.

În urma controalelor efectuate, au fost descoperite aproximativ 1.780 articole vestimentare, susceptibile a fi contrafăcute, inscripționate cu denumirea unor mărci protejate. Bunurile aparțineau unor cetățeni turci, bulgari și moldoveni, pentru care aceștia nu au putut prezenta documente de proveniență sau autentificare.

De asemenea, și polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Călărași, în cadrul unei acțiuni BLITZ, au oprit pentru control pe DN 3, în data de 17.01.2026, în jurul orei 07.55, un microbuz înmatriculat în Republica Moldova, condus de către un cetățean moldovean.

Cu ocazia verificării mijlocului de transport, polițiștii de frontieră au descoperit în interiorul acestuia aproximativ 70 de articole vestimentare, de parfumerie și morochinărie, toate inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute și care aparțineau șoferului microbuzului.

Estimate la o valoare totală de aproximativ 455.750 lei, dacă ar fi fost comercializate ca produse de marcă, bunurile au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor și au fost introduse în camera de corpuri delicte a instituției.

În prezent, față de persoanele în cauză, se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de „ punere în circulație a unui produs purtând o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare și care îl prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate”, urmând ca, la finalizarea acestora, să fie propuse soluțiile legale care se impun.

Poliția de Frontieră Română va continua să desfășoare acțiuni ferme pentru prevenirea și combaterea comerțului ilegal și a traficului cu produse contrafăcute, asigurând respectarea legislației și protejarea consumatorilor. Astfel de măsuri reprezintă o prioritate constantă în activitatea instituției.