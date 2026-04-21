Arme cu aer comprimat şi 400 de bucăţi de proiectile descoperite într-un colet, de poliţiştii de frontieră de la Aeroportul Cluj Marți, 21 Aprilie 2026

O echipă comună formată din polițiști de frontieră şi inspectori vamali, alături de echipaje canine, a descoperit, în urma unor controale asupra unor colete sosite pe Aeroportul Cluj-Napoca, două arme cu aer comprimat şi 400 de bucăţi de proiectile folosite pentru aceste tipuri de arme.

În data de 20.04.2026, o echipă mixtă formată din polițiști de frontieră și inspectori vamali din cadrul Aeroportului Cluj-Napoca, alături de echipaje canine, a efectuat controale asupra unor colete din zona Cargo.

În timpul verificărilor, într-unul dintre colete au fost descoperite două arme cu aer comprimat şi două cutii care conţineau fiecare câte 200 de bucăţi de proiectile pentru aceste tipuri de arme.

Din verificări s-a constatat că pachetul a fost expediat de către o persoană juridică din Cehia, către o persoană fizică din România.

Deoarece coletul nu era însoţit de documente din care să reiasă îndeplinirea condiţiilor de introducere în ţară, procurare şi deţinere a armelor, bunurile au fost indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor şi a stabilirii situaţiei de fapt.

Poliţiştii de frontieră au întocmit lucrare penală pentru săvârşirea infracţiunii de nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor, faptă prevăzută de art. 342, alin. 2 din Codul penal.