Aproximativ 20.000 de țigarete nedeclarate, descoperite pe Aeroportul Otopeni în bagajele de cală ale unor cetăţeni vietnamezi şi chinezi Luni, 11 Mai 2026

Autoritățile de frontieră din cadrul Aeroportului Internațional Henri Coandă București au descoperit în bagajele de cală ale cinci persoane, cetăţeni vietnamezi şi chinezi, aproximativ 20.000 de țigarete, pe care aceştia au încercat să le introducă ilegal în România.

În data de 10.05.2026, poliţiştii de frontieră de la Punctul Poliției de Frontieră Aeroportul Henri Coandă şi lucrătorii vamali au verificat cinci persoane de sex masculin şi feminin, cetăţeni vietnamezi şi chinezi, cu vârste cuprinse între 34 și 53 de ani. Aceştia veneau din Vietnam şi China și, după ce și-au ridicat bagajele de cală, și-au continuat drumul pe culoarul destinat persoanelor care nu au nimic de declarat.

Poliţiştii de frontieră şi lucrătorii vamali au procedat la efectuarea unor controale amănunţite asupra bagajelor de cală ale acestora, în urma cărora au descoperit, ascunsă şi nedeclarată, o cantitate semnificativă de pachete de ţigări de diferite mărci. În urma inventarierii a rezultat o cantitate totală de 19.580 de ţigarete (979 de pachete), în valoare estimată de 19.580 de lei.

Ca urmare a celor constatate, cetăţenii străini implicaţi au fost sancţionaţi contravenţional, iar întreaga cantitate de țigarete a fost reținută de către autoritatea vamală.