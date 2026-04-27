Aproximativ 10.000 de bunuri contrafăcute, în valoare de peste 2,5 milioane lei, scoase din circuitul ilegal de polițiștii de frontieră Luni, 27 Aprilie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit, în cadrul acțiunii SPRING MIGRATION, aproximativ 10.000 de articole vestimentare, produse cosmetice și de parfumerie, toate inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, susceptibile de contrafacere, evaluate la peste 2,5 milioane lei.

În data 26 aprilie a.c., in jurul orei 07:30, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu colegii din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Compartimentului Sprijin Operativ, au oprit pentru control, pe DN 5, un autocar care se deplasa pe ruta Turcia – România.

În urma verificărilor, au fost descoperite 9.870 de produse (articole vestimentare, cosmetice și de parfumerie) susceptibile a fi contrafăcute, purtând denumirea unor mărci protejate.

Bunurile aparțineau unui cetățean turc, în vârstă de 25 de ani, pasager al autocarului, care nu a putut prezenta documente de proveniență sau de autenticitate.

Produsele, estimate la aproximativ 2.586.000 de lei dacă ar fi fost comercializate ca originale, au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată, pentru produse identice sau similare și care îl prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate, urmând ca, la finalizarea acestora, să fie propuse soluții legale prin unitatea de parchet.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu acționează zilnic, alături de celelalte instituții competente, în întreagă zonă de responsabilitate, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale, inclusiv a traficului de produse contrafăcute, contribuind la protejarea drepturilor de proprietate intelectuală.