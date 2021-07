Analiza activităţii Poliţiei de Frontieră Române în semestrul I al anului 2021 Joi, 22 Iulie 2021

Şi în primul semestru al anului 2021, Poliţia de Frontieră Română a continuat urmărirea îndeplinirii atribuţiilor conferite de legislaţia naţională în vigoare, atât în ceea ce priveşte optimizarea supravegherii şi controlului la frontieră, cât şi combaterea eficientă a infracţionalităţii transfrontaliere.

Totodată, în vederea implementării măsurilor stabilite la nivel național pe linia prevenirii răspândirii infecției cu noul coronavirus, Poliţia de Frontieră Română a vizat atingerea următoarelor obiective:

fluidizarea traficului transfrontalier prin suplimentarea personalului care își desfășoară activitatea la controlul de frontieră, folosirea la capacitate maximă a infrastructurii punctelor de trecere, folosirea echipamentelor mobile de control în vederea creșterii capacității de procesare, contactarea autorităților de frontieră ale statelor vecine cu care se efectuează controlul în comun pentru asigurarea de personal suficient în punctele de trecere;

monitorizarea modului de implementare a măsurilor de control la frontieră.

De asemenea, în condiţiile afluxului masiv de migranţi către Europa occidentală, a fost necesară concertarea eforturilor pentru gestionarea eficientă a fenomenului la frontierele României, sens în care Poliţia de Frontieră s-a implicat activ în implementarea unui control sistematic în toate punctele de trecere şi supravegherea sporită a frontierei de stat.

Traficul de persoane şi mijloace de transport

Valorile de trafic înregistrate în punctele de trecere a frontierei, în prima jumătate a anului 2021, au fost aproximativ 13 milioane treceri de persoane (6.300.000 pe sensul de intrare şi 6.700.000 pe sensul de ieşire):

aproximativ 10,7 milioane cetăţeni U.E. (dintre care 8,3 milioane cetăţeni români).

aproximativ 2,3 milioane cetăţeni non-U.E.

Pe secţiuni de frontieră, situaţia aproximativă a valorilor de trafic pentru persoane, atât pe sensul de intrare, cât şi pe cel de ieşire, este următoarea:

2021 Ungaria 5.057.000 Ucraina 764.000 Moldova 1.871.000 Bulgaria 2.305.000 Serbia 338.000 Aeroporturi 2.572.000 Porturi 88.000 TOTAL 12.995.000

În comparaţie cu aceeaşi perioadă din anul 2020, când valorile de trafic înregistrate la frontierele României au fost de 15.000.000 de persoane, anul acesta se înregistrează o scădere cu 13%.

Analizând situaţia în acest semestru, se constată că în luna februarie s-a înregistrat un minim al valorilor de trafic, atât la intrare, cât şi la ieşirea din ţară, valori care s-au înscris pe un trend ascendent până în luna iunie a acestui an.

Valorile de trafic pentru mijloacele de transport înregistrate în punctele de trecere a frontierei, în perioada analizată, au fost de aproximativ 5.209.000 autovehicule, acestea fiind constante cu perioada similară 2020 (5.164.000 mijloace de transport).

Acte ilegale constatate de P.F.R.

În prima jumătate a anului 2021, poliţiştii de frontiera au constatat 8.650 fapte ilegale (5.401 infracţiuni şi 3.249 contravenţii).

Din numărul total de infracţiuni - 5.401 - cele mai multe au fost înregistrate în domeniile: trecere/tentativă de trecere ilegală a frontierei (2.421), trafic de migranți (461), fals și uz de fals (594), precum contrabandă și fraudă vamală (382).

Raportat la specificul fiecărei frontiere, cele mai multe fapte de natură penală au fost depistate la granița cu Ungaria, numărul acestora reprezentând 29% din numărul de fapte penale constatate la nivelul PFR, urmată de frontiera cu Serbia (17%).

Totodată, în materie de constatare şi sancţionare a faptelor contravenţionale, în semestrul I 2021 s-au aplicat amenzi contravenţionale pentru 3.249 de persoane în valoare de 2.051.000 lei, cele mai multe sancţiuni contravenţionale fiind aplicate la frontiera cu R. Moldova (32% din numărul total).

În semestrul I al anului 2021, nu s-a permis intrarea în ţară pentru 6.854 cetăţeni străini ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor legale de intrare în ţară, înregistrându-se o creştere semnificativă de 163% faţă de anul anterior. Unul din principalele motive pentru care a fost dispusă măsura de nepermitere a intrării în ţară a fost că nu posedau documentaţia necesară pentru a justifica scopul şi condiţiile de şedere.

Combaterea migraţiei ilegale

În prima parte a anului 2021, în urma acţiunilor de supraveghere şi control ale frontierei de stat, au fost depistaţi în zona de competenţă, 8.758 cetăţeni străini care au încercat să treacă ilegal frontiera de stat, din care 4.867 pe sensul de intrare în ţară şi 3.891 străini pe sensul de ieşire din ţară. Anul trecut, în aceeaşi perioadă, au fost depistaţi acţionând ilegal la frontieră 2.912 cetăţeni străini - 1.491 pe sensul de intrare şi 1.421 pe sensul de ieşire, astfel, în acest an, se înregistrează o creştere de 200% a număului persoanelor depistate.

Cel mai utilizat mod de încercare de intrare/ieşire ilegală în/din România a fost trecerea/tentativa de trecere ilegală la frontiera verde, aproximativ 60% dintre migranţi (5.013) recurgând la această metodă. O altă modalitate utilizată de migranţi, în mod special pe sensul de ieșire din țară, o reprezintă ascunderea în mijloace de transport, 3.110 dintre ei folosind o astfel de metodă.

Ca element de noutate, în acest an, au fost constatate cazuri în care migranţii au recurs la trecerile ilegale în zona fluvială, utilizând ambarcaţiuni.

De asemenea, din numărul total al persoanelor implicate în migraţia ilegală, cele mai multe au fost organizate în 1.226 grupuri de migranţi în care au fost identificaţi 315 traficanţi. De asemenea, au fost depistate 330 persoane (cetăţeni români şi cetăţeni străini) implicate în activităţi de călăuzire.

Ca urmare a măsurilor dispuse la frontiera cu Serbia de întărire a dispozitivului de supraveghere a frontierei de stat, s-a acționat în colaborare cu autoritățile de frontieră sârbe, pentru prevenirea trecerii ilegale a cetăţenilor străini din țara vecină, prin închiderea direcţiilor de deplasare ale migranţilor. Astfel, în 6 luni 2021 s-a reușit prevenirea intrării în țară a 28.737 persoane.

La frontiera României au fost depistate acţionând ilegal (atât pe intrare, cât şi pe ieşire) persoane provenind din: Afganistan, Siria, Irak, Pakistan, Turcia, Maroc, Bangladesh, Algeria, Tunisia sau India.

Au depus cereri pentru acordarea statutului de azilant la structurile poliţiei de frontieră în momentul depistării în trecere/tentativă de trecere ilegală a frontierei 2.883 persoane care provin din ţări producătoare de migranţi.

Combaterea infracţionalităţii transfrontaliere

1. Pe linia combaterii traficului cu bunuri de larg consum

Traficul ilicit cu bunuri este în continuare în atenţia poliţiei de frontieră, fiind întreprinse măsuri împotriva persoanelor care au în intenţie eludarea legii vamale, pentru obţinerea de profituri substanţiale din vânzarea bunurilor transportate pe piaţa specifică de desfacere, astfel:

au fost constatate 382 infracţiuni de contrabandă şi fraudă vamală şi 30 infracţiuni de natură economico-financiară, în urma cărora au fost reţinute în vederea confiscării bunuri în valoare de aproximativ 79,6 milioane lei;

în urma cărora au fost reţinute în vederea confiscării bunuri au fost depistate 95 de persoane în trecere/tentativă de trecere ilegală a frontierei (acestea nefăcând obiectul migraţiei ilegale) asupra cărora au fost descoperite bunuri care făceau obiectul contrabandei sau traficului ilegal cu bunuri. Mărfurile de contrabandă constau în cafea, ţigări, produse alimentare, produse electronice şi electrocasnice, confecţii etc.

Traficul ilegal cu ţigări

În perioada analizată, poliţiştii de frontieră au reţinut în vederea confiscării peste 1.442.500 de pachete cu ţigări în valoare de peste 18,9 milioane de lei, aproximativ 57,5 tone de tutun şi 475 kg tutun pentru narghilea fiind identificate şi destructurate 4 grupuri organizate (conform Legii 39/2003) în vederea săvârşirii infracţiunii de contrabandă cu ţigări în care au fost identificate 44 persoane. Persoanele implicate în traficul ilegal cu ţigări provin din România, R. Moldova, Ucraina, Bulgaria, Ungaria şi Serbia.

Infracţiuni la regimul drepturilor de proprietate intelectuală

Pe linia dreptului de proprietate intelectuală, în perioada analizată au fost depistate 168 fapte de natură infracţională, poliţiştii de frontieră – independent sau în colaborare cu lucrătorii vamali - au depistat bunuri contrafăcute purtând mărci internaţionale protejate, după cum urmează:

69.138 articole de îmbrăcăminte şi lenjerie;

articole de îmbrăcăminte şi lenjerie; 16.522 perechi încălțăminte;

perechi încălțăminte; 33.983 produse cosmetice şi de parfumerie;

produse cosmetice şi de parfumerie; 41.700 jucării;

jucării; 1.073 articole de marochinărie;

articole de marochinărie; 405.200 alte bunuri (unelte, instrumente de scris, seturi baie etc.)

2. Pe linia traficului cu autoturisme furate - în zona de competenţă a Poliţiei de Frontieră au fost descoperite 77 autovehicule care erau semnalate ca fiind furate în diverse ţări ale Uniunii Europene (67 autoturisme, 7 microbuze, 2 camion şi o remorcă). Persoanele implicate în această activitate ilicită sunt cetăţeni români, bulgari, spanioli, turci, ucraineni, moldoveni şi unguri.

3. Pe linia traficului ilegal cu armament şi muniţie

În perioada de referință au fost descoperite 2.861 arme (2.852 pistoale cu cartuşe, două pistoale militare, un pistol cu aer comprimat, trei arme cu aer comprimat și două puşti de tir), 50.736 cartuşe şi 10 componente arme.

Persoanele care au comis infracţiuni la regimul armelor şi muniţiei provin din Belgia, Bulgaria, Germania, Italia, Moldova, România, Spania, Turcia, Ucraina, Finlanda și Portugalia.

4. Pe linia combaterii braconajului piscicol - au fost constatate 520 infracţiuni şi aplicate 700 contravenţii, în valoare de peste 234.000 lei, fiind reţinute 39 ambarcaţiuni, 21 motoare barcă, 7.793 m plase monofilament, 16.702 m plase fir textile şi naylon, 4.251 kg peşte, din care 178 kg sturion și 15 kg icre.

5. Transportul ilegal al deşeurilor

La nivelul Poliţiei de Frontieră Române au fost întreprinse acţiuni în colaborare cu reprezentanţii Gărzii de Mediu în vederea prevenirii introducerii în ţară a unor transporturi de deşeuri, care nu îndeplineau condiţiile prevăzute de lege, procedându-se la verificarea şi controlul mijloacelor de transport, precum şi la monitorizarea specifică în zona de competenţă.

În primul semestru al anului 2021, fie în intervenții punctuale, fie în cadrul unor acțiuni de amploare, desfășurate în colaborare cu Garda Națională de Mediu și Direcția Generală a Vămilor, au fost oprite la intrarea în ţară însemnate cantităţi de deşeuri, respectiv 106 transporturi cu peste 4.600 tone de deșeuri, constând în: alamă, şpan, aluminiu, cauciuc, electrocasnice uzate, îmbrăcăminte second-hand, carto, mase plastic, sticlă, hârtie, acumulatori, componente auto, mobilier, metale etc.

În perioada următoare, Poliţia de Frontieră Română va continua să întreprindă măsuri ferme în toate zonele de competenţă în vederea depistării şi reţinerii persoanelor ce comit fapte ilegale, scopul fiind asigurarea securităţii naţionale şi a cetăţenilor.

CAZURI SEMNIFICATIVE

Pe linia migratiei ilegale

50 migranti, ascunși în remorca frigorifică a unui autocamion

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nădlac au depistat 50 de cetățeni de origine afro-asiatică care încercau să treacă ilegal frontiera de stat, ascunși în remorca frigorifică a unui autocamion ce transporta oase cabaline în Italia.

În data de 30.06.2021, în jurul orei 05.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Nădlac, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de frontieră, pe sensul de ieşire din ţară, un cetăţean român care conducea un ansamblu rutier format din cap tractor şi semiremorcă frigorifică, ambele înmatriculate în România. Şoferul transporta, conform documentelor de însoţire a mărfii, oase cabaline pentru o societate comercială din Italia. Persoanele au fost preluate și transportate la sediul sectorului pentru cercetări suplimentare.

Treizeci de cetățeni străini care au traversat Dunărea cu o ambarcațiune gonflabila, depistați de polițiștii de frontieră

În data de 09.04.2021 o patrulă a poliţiei de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Gârla Mare a descoperit pe malul Fluviului Dunărea un grup de 30 persoane provenind din Siria, Afganistan şi Irak. În urma cercetărilor efectuate a reieşit faptul că migranţii au trecut fraudulos frontiera din Serbia în România, pe timpul nopţii, cu ajutorul unei ambarcaţiuni gonflabile cu motor.

Poliţiştii de frontieră au extins verificările, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vanju Mare, pentru depistarea tuturor persoanelor implicate și pentru a stabili întreaga arie infracțională, la finalizare urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.

Pe linia combaterii traficului ilegal cu tigari

Grupare infracţională specializată în traficul ilegal de ţigări, destructurată

La data de 27.05.2021, polițiştii de frontieră din cadrul I.G.P.F. - Direcția de Prevenire și Combatere a Migrației Ilegale și a Infracționalității Transfrontaliere (inclusiv structurile teritoriale Timișoara, Otopeni și Garda de Coastă), sub coordonarea procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală, împreună cu I.G.P.R. - Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, cu sprijinul lucrătorilor din cadrul Direcției Generale a Vămilor - Direcția Supraveghere Operațiuni Vamale și Direcția Regională Vamală Dolj au efectuat un număr de 14 percheziții domiciliare, pe raza județelor Dolj și Olt, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat, format din 19 persoane, specializat în săvârșirea infracțiunilor de contrabandă, producerea de produse accizabile care intră sub incidența regimului de antrepozitare, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă, contrafacerea unei mărci și punerea în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare, concurență neloială şi spălare de bani.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate aproximativ 50 de tone de tutun vrac, o linie de tocat, fermentat, mărunțit și uscat tutun, o tipografie, materiale și materii prime folosite în procesul de producție, asamblare și ambalare a țigaretelor, respectiv foițe, filtru, staniol, adeziv, blanchete, având aplicate desene similare cu mărci cunoscute de țigarete. De asemenea, au fost ridicate 2 ansamble auto formate din cap tractor și semiremorcă, o autoutilitară (care ar fi fost folosite pentru transportul tutunului și a materialelor necesare prelucrării acestuia), 5 autovehicule şi un generator, care ar fi fost utilizat pentru a evita consumul mare de energie electrică de la furnizori (pentru a nu se descoperi activitatea ilicită).

Cerectarile sunt derulate sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală.

Aproximativ 150.000 de pachete cu țigări, depistate ascunse în cutii metalice într-un camion, la P.T.F. Giurgiu

În data de 31.05.2021 poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au descoperit și confiscat 149.990 de pachete cu ţigări, care se aflau ascunse într-un ansamblu rutier, în cutii metalice disimulate în paleți cu rigips. Șoferul autocamionului a fost reținut pentru 24 de ore și este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă.

Polițiștii de frontieră giurgiuveni au indisponibilizat întreaga cantitate de țigări, în valoare de 2.999.800 lei, precum și cei 15 paleți cu rigips transportați de către șofer, în vederea continuării cercetărilor.

Pe numele cetățeanului român a fost emisă ordonanță de reținere pentru 24 de ore, iar în cauză polițiștii de frontieră derulează cercetări sub aspectul săvârșirii infracţiunii de „contrabandă”, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu.

Container cu ţigări nedeclarate, descoperit în Portul Constanţa

În data de 16.04.2021 în baza analizei de risc, poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, împreună cu lucrătorii Biroului Vamal de Frontieră Constanţa Sud şi ai Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate – Porturi Maritime, au efectuat un control fizic asupra unui container sosit din Rusia cu destinaşia R.Moldova. În urma verificărilor au fost descoperite 246.000 pachete ţigări, fiind prezentată declaraţie vamală doar pentru 4.920 pachete. Cele 241.080 pachete ţigări pentru care nu au putut fi prezentate documente de însoţire a mărfii, au fost ridicate în vederea cercetărilor, în cauză fiind întocmită lucrarea penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de folosire de acte nereale la autoritatea vamală.

Infracţiuni la regimul drepturilor de proprietate intelectuală

Bunuri susceptibile a fi contrafăcute în valoare de un milion de euro, confiscate de poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă

În data de 12.06.2021 poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă împreună cu lucrătorii vamali din cadrul Direcţiei Generale a Vămilor au descoperit, într-un automarfar sosit din Turcia, aproximativ 13.000 de articole vestimentare, inscripţionate cu numele unor mărci cunoscute, susceptibile a fi contrafăcute.

Produsele, în valoare de aproximativ un milion de euro dacă ar fi fost comercializate ca bunuri de marcă, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, iar în cauză poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de punere în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată, la finalizare urmând a se lua măsurile legale ce se impun.

Pe linia traficului cu autoturisme furate

Autoturism de teren, cu valoare de piaţă de peste 1.300.000 lei, depistat în Portul Constanța

În data de 21.05.2021, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu în Portul Constanța Sud Agigea, au participat împreună cu lucrătorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanţa Sud Agigea la un control fizic asupra unui container cu bunuri personale, sosit din SUA, ce avea ca destinatar un cetățean român.

Astfel, printre bunurile personale a fost descoperit un autoturism de teren marca Lamborghini Urus cu valoare declarată în documente, de peste 400.000 lei.

Autoturismul, cu valoare de comercializare pe piaţa de profil la peste 1.300.000 lei, a fost indisponibilizat la sediul Gărzii de Coastă pentru continuarea cercetărilor.

În cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, sub aspectul săvârșirii infracţiunii de spălare de bani, urmând ca la finalizare să fie dispuse măsurile legale care se impun.

Autoturism de lux căutat de autoritățile din Germania, în valoare de peste 160.000 euro, descoperit la Brăila

În data de 16 mai a.c., în jurul orei 12.00, poliţiştii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Brăila au descoperit şi reținut pentru continuarea cercetărilor un autoturism, marca Ferrari California, în valoare de 788.000 de lei, care figura în bazele de date ca fiind semnalat furat din Germania, alertă introdusă cu doar o zi înainte.

Cu privire la aspectele constatate, bărbatul a declarat că autoturismul este achiziţionat în sistem leasing şi nu are cunoştinţă despre faptul că acesta ar fi fost căutat de autorităţi.

Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în cauză pentru săvârşirea infracţiunii de tăinuire, iar autoturismul, în valoare de 788.000 de lei, a fost indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor.

Pe linia nerespectării regimului armelor și munițiilor

Peste 2.800 de pistoale, depistate în P.T.F. Isaccea

În data de 24.05.2021, în jurul orei 23.00, poliţiştii de frontieră şi lucrătorii vamali din cadrul Punctului de Trecerea a Frontierei Isaccea au depistat, ascunse într-un camion, condus de un cetăţean ucrainean, 2.850 pistoale pentru care şoferul nu deţinea autorizaţiile legale de transport.

În cauză, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări împreună cu polițiști din cadrul Serviciului Arme, Muniții și Explozivi al Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de contrabandă calificată și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Muniție letală, fără documente prevăzute de lege, descoperită la frontiera de est

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectuează cercetări cu privire la un bărbat cu dublă cetățenie, care intenționa să ajungă în Republica Moldova cu un transport de 49.900 de cartușe letale, fără a deține toate documentele prevăzute de lege, necesare transportului în cauză. Întreaga cantitate de muniție a fost ridicată în vederea continuării și definitivării cercetărilor. În cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și munițiilor și contrabandă calificată.