ACȚIUNI BLITZ: produse susceptibile a fi contrafăcute în valoare de 1,6 milioane lei și peste 30.000 de țigarete confiscate la ITPF Giurgiu Duminică, 09 Noiembrie 2025

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, în cadrul unor acțiuni de tip BLITZ, au descoperit, în urma efectuării unor controale asupra mai multor autocare și autoturisme, cantitatea totală de aproximativ 6.800 articole vestimentare, încălțăminte, marochinărie și produse de parfumerie, toate inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute. De asemenea, în cadrul controalelor specifice, a fost descoperită și cantitatea totală de 30.800 țigarete.

În perioada 03-09.11.2025, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu și Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu au oprit pentru control, pe DN5, mai multe autocare și autoturisme, care se deplasau pe direcția Turcia-Bulgaria-România.

Cu ocazia verificării mijloacelor de transport, polițiștii de frontieră au descoperit în interiorul acestora, în total, 5.191 articole vestimentare încălțăminte și produse de parfumerie, toate inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute. Acestea aparțineau unor cetățeni români, turci, bulgari și moldoveni, cu vârste cuprinse între 25 și 60 de ani, care nu au putut prezenta documente de proveniență.

Bunurile, estimate la o valoare de 1.137.900 lei, dacă ar fi fost comercializate ca produse de marcă, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor și introduse în Camera de Corpuri Delicte a instituției.

*În data de 07.11.2025, în jurul orei 23:30, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au oprit pentru control, pe DN5, un autoturism, condus de un cetățean bulgar în vârstă de 28 de ani, care se deplasa pe direcția Bulgaria-Germania.

Cu ocazia verificării mijlocului de transport, colegii noştri au descoperit în interiorul acestuia, 19.300 țigarete (965 pachete țigări) cu timbru fiscal bulgăresc, în valoare de 28.950 lei.

În cauză a fost întocmită lucrare penală privind deținerea în afara antrepozitului fiscal de produse accizabile, iar întreaga cantitate a fost ridicată în baza Legii 227/2015 și introdusă în Camera de Corpuri Delicte.

*Tot în data de 07.11.2025, în jurul orei 21:00, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliției de Frontieră Calafat. aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe DN 56, în proximitatea stației de taxare a podului Calafat-Vidin, au oprit pentru control un autoturism înmatriculat în Germania, condus de un cetățean bulgar în vârstă de 54 care se deplasa pe direcția Bulgaria-Germania.

Cu ocazia verificării mijlocului de transport, polițiștii de frontieră au descoperit în interiorul acestuia, în total, 11.500 țigarete (575 pachete țigări) cu timbru fiscal bulgăresc, pentru care cetățeanul bulgar nu a putut prezenta documente de proveniență.

Întreaga cantitate de țigarete în valoare de 17.250 lei a fost reținută și introdusă în Camera de Corpuri Delicte a instituţiei, iar autoturismul a fost indisponibilizat.

În cauză a fost întocmită lucrare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținere de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit prezentului titlu, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10000 țigarete, 400 țigări de foi de 3 grame, 200 țigări de foi mai mari de 3 grame, peste 1 kg tutun de fumat, fapta prev. de art.452 alin.(1), lit.h, din Legea 227/2015 și sancționată de art.452, alin.(2) din aceeași lege.

*În data de 06.11.2025, în jurul orei 00:00, pe DN 56, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliției de Frontieră Calafat aflaţi în parcarea din apropierea stației de taxare a podului Calafat–Vidin, în timpul desfășurării unei acțiuni de tip BLITZ, au oprit pentru control un microbuz înmatriculat în Bulgaria. Acesta era condus de un cetățean bulgar, în vârstă de 46 de ani și circula pe ruta Bulgaria-Cehia.

Cu ocazia verificării mijlocului de transport, polițiștii de frontieră au descoperit în interiorul acestora, în total, 1.341 produse de parfumerie, toate inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute și pentru care cetățeanul bulgar nu a putut prezenta documente de proveniență.

Bunurile, estimate la o valoare de 276.200 lei, dacă ar fi fost comercializate ca produse de marcă, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor și introduse în camera de corpuri delicte a instituției.

*În alt caz, în jurul orei 22:20, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliției de Frontieră Fetești, aflaţi în stația de taxare A2, au oprit pentru control un autoturism înmatriculat în România. Acesta era condus de un cetățean român în vârstă de 47 de ani și circula pe ruta Constanța-București.

Cu ocazia verificării mijlocului de transport, polițiștii de frontieră au descoperit în interiorul acestuia, în total, 250 articole de vestimentație, toate inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute pentru care nu a putut prezenta documente de proveniență.

Bunurile, estimate la o valoare de 216.700 lei, dacă ar fi fost comercializate ca produse de marcă, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor și introduse în Camera de Corpuri Delicte a instituției.

În prezent, se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare și care îl prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate, urmând ca, la finalizarea acestora, să fie propuse soluții legale prin unitatea de parchet.