21 de cetățeni străini descoperiți ascunși într-un ansamblu rutier la Calafat Marți, 31 Martie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliției de Frontieră Calafat au descoperit, în urma verificării unui ansamblu rutier, 21 cetățeni străini care nu dețineau viză valabilă sau permis de ședere pentru a călători în spațiul Schengen.

În data de 30.03.2026, în jurul orei 04:20, pe DN 56, în parcarea din apropierea stației de taxare a podului Calafat–Vidin, polițiștii de frontieră români și bulgari, în baza analizei de risc, au oprit pentru verificare un ansamblu rutier înmatriculat în Georgia. Mijlocul de transport era condus de un cetățean turc, în vârstă de 48 de ani, care avea ca pasager un alt cetățean turc. Conform documentelor de însoțire a mărfii, aceștia transportau două vehicule second-hand, pe ruta Turcia-Belgia.

Cu ocazia efectuării controlului exterior al mijlocului de transport, polițistii de frontieră au constatat ca sigiliul vamal aplicat pe compartimentul de marfă prezintă urme de lipire, fapt ce a creat suspiciuni cu privire la marfa transportată.

Drept urmare, s-a solicitat sprijinul inspectorilor vamali din cadrul Direcției Regionale Vamale Craiova– Serviciul Echipe Mobile Calafat pentru efectuarea unui control amănunțit al mijlocului de transport, ocazie cu care, în interiorul semiremorcii, au fost descoperite 21 de persoane de sex masculin, fără documente de identitate valabile pentru trecerea frontierei de stat.

Din primele verificări, s-a stabilit că persoanele descoperite sunt cetățeni de origine afro-asiatică, acestea declarând că provin din Irak și Iran și că intenționau să ajungă în state din vestul Europei.

În cauză, se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de migranți (art. 263), trecerea frauduloasă a frontierei de stat (art. 262) fapte prevăzute și pedepsite de Codul Penal, urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie propuse soluții legale prin unitatea de parchet.

În conformitate cu prevederile planului de cooperare încheiat între Poliția de Frontieră Română și Poliția de Frontieră Bulgară, a avut loc o întrevedere de frontieră cu ocazia căreia au fost predate autorităților competente din Bulgaria cele 21 de persoane străine descoperite, cei doi șoferi turci și mijlocul de transport cu care aceștia au călătorit.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu partenerii instituționali, continuă să desfășoare acțiuni pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere, în vederea asigurării securității granițelor României și a unei gestionări eficiente a fluxurilor migratorii.