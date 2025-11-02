156.000 de țigarete ascunse în bagajele de cală a două persoane, descoperite pe Aeroportul Otopeni Duminică, 02 Noiembrie 2025

Polițiștii de frontieră din cadrul Aeroportului Internațional Henri Coandă București efectuează cercetări în urma descoperirii a peste 156.000 de țigarete ascunse în bagajele de cală a două persoane care au încercat să le introducă ilegal în țară.

În data de 1 noiembrie 2025, la ora 01:50, pe Aeroportul Internațional Henri Coandă a aterizat o aeronavă din direcția Dubai. După procesarea pasagerilor și ridicarea bagajelor s-a constatat că pe banda alocată cursei menționate au rămas șase bagaje, fapt pentru care acestea au fost ridicate de personalul unei companii de handling și plasate la biroul de bagaje pierdute.

În jurul orei 07:45, un cetățean român s-a prezentat la birou pentru a-și ridica bagajele. După preluare, acesta s-a deplasat pe fluxul verde, destinat persoanelor care nu au nimic de declarat autorităților vamale, încercând să evite controlul. Polițiștii de frontieră și lucrătorii vamali prezenți l-au oprit pentru verificări, iar în urma controlului amănunțit au descoperit 104.000 țigarete (5.200 pachete), fără timbru de acciză.

La scurt timp, un alt cetățean român s-a prezentat pentru a ridica celelalte două bagaje rămase de la același zbor, procedând în mod similar. În urma verificărilor s-a constatat că acesta nu era titularul bagajelor. S-a constituit o comisie pentru deschiderea lor, ocazie cu care au fost descoperite alte 52.000 țigarete (2.600 pachete), nedeclarate și netimbrate.

Urmare a celor constatate, întreaga cantitatea de țigări, 156.000 (7.800 pachete), a fost reținută de către autoritatea vamală. În cauză, a fost sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea, pentru efectuarea de cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 270, alin. 2, lit. a din Legea 86/2006 .