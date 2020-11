Aproximativ 9 tone de tutun vrac, descoperite ascunse printre varză şi peleţi în P.T.F. Giurgiu Duminică, 01 Noiembrie 2020

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au descoperit, în mai multe mijloace de transport, acoperită de varză și peleți, cantitatea de 9.000 kg de tutun vrac, în valoare de aproximativ 600.000 lei.

În ultimele 24 ore, s-au prezentat pentru a intra în țară, prin Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, cinci microbuze înmatriculate în România, care erau conduse de șoferi români, cu vârstele cuprinse între 18 și 36 de ani.

Conform documentelor de însoțire a mărfii, şoferii transportau saci cu varză și peleți din Bulgaria pentru societăţi comerciale din România.

Cu ocazia verificărilor amănunțite efectuate, polițiștii de frontieră giurgiuveni au constatat că în compartimentele pentru marfă ale microbuzelor, acoperiți de varză, respectiv peleți, erau ascunşi prin metoda capac mai mulți saci din plastic de culoare neagră ce conțineau tutun vrac.

Împreună cu inspectori din cadrul Direcției Regionale Antifraudă 3 Alexandria s-a procedat la cântărirea tutunului, rezultând cantitatea totală de 9.000 kg , echivalentul în pachete de țigări a acestei cantități de tutun fiind de aproximativ 450.000 de pachete.

Cu privire la marfa transportată, cetățenii români au declarat că transportau tutunul în România, cu intenția de a fi prelucrat și comercializat.

Întreaga cantitate de tutun, în valoare de aproximativ 600.000 lei, a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor de către lucrători antifraudă din cadrul ANAF.

În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de “complicitate la producerea de produse accizabile care intră sub incidența regimului de antrepozitare în afara unui antrepozit fiscal de către autoritatea competentă”, “fals în înscrisuri sub semnătură privată” și “uz de fals”, fapte prevăzute şi pedepsite de art. 452, alin 1, lit. a din Legea 227/2015, art. 322 și art. 323 Cod Penal, la finalizare urmând a fi luate măsurile legale ce se impun.