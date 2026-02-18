INFORMARE PRIVIND RESTRICTIONAREA TEMPORARĂ A TRAFICULUI DE CAMIOANE LA FRONTIERA CU REPUBLICA MOLDOVA Miercuri, 18 Februarie 2026

Poliția de Frontieră Română informează că autoritățile din Republica Moldova au dispus, în această dimineață, restricționarea temporară a circulației camioanelor pe sensul de intrare în Republica Moldova, ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile.

Măsura vizează punctele de trecere a frontierei:

PTF Oancea – Cahul

PTF Galați – Giurgiulești

PTF Sculeni – Sculeni

PTF Albiţa – Leuşeni

În aceste puncte de frontieră nu se permite, temporar, intrarea camioanelor în Republica Moldova.

Restricția a fost instituită pentru prevenirea blocajelor rutiere și a situațiilor de risc pe teritoriul statului vecin și se aplică până la ridicarea măsurilor de către autoritățile moldovene.

Polițiștii de frontieră români informează transportatorii aflați în trafic despre situația existentă și recomandă reconfigurarea traseelor, precum și consultarea permanentă a informărilor oficiale înainte de deplasare.

Vom reveni cu actualizări imediat ce autoritățile din Republica Moldova vor anunța reluarea circulației în condiții normale.