Autoturism în valoare de aproximativ 250.000 de lei, căutat de autoritățile din Slovacia, descoperit la Sculeni Marți, 16 Septembrie 2025

Poliţiştii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni au descoperit la controlul de frontieră şi indisponibilizat pentru continuarea cercetărilor un autoturism care figura în bazele de date ca fiind căutat de autoritățile din Slovacia.

În data de 16 septembrie a.c., în jurul orei 11.55, în Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni - ITPF Iași, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control necesare trecerii frontierei un cetățean ucrainean, în vârstă de 50 de ani, la volanul unui autoturism înmatriculat în Slovacia.

Existând suspiciuni cu privire la situaţia juridică a autovehiculului, colegii noștri au efectuat verificări suplimentare, ocazie cu care au constatat că acesta figura în bazele de date ca fiind bun căutat pentru confiscare, semnalare introdusă de autoritățile din Slovacia, în data de 05.09.2025.

Cu privire la aspectele constatate, bărbatul a declarat că nu are cunoștință despre faptul că autoturismul este implicat în vreun litigiu.

Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în cauză pentru săvârşirea infracţiunii de tăinuire, iar autoturismul, în valoare de aproximativ 250.000 de lei, a fost indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor.