19 kg de icre negre, descoperite de polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă Joi, 19 Martie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit 19 kilograme de icre negre, depistate în urma unei acțiuni desfășurate pe raza județului Constanța.

În data de 18.03.2026, polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Tulcea, în cooperare cu polițiști de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Tulcea și Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Constanța, au desfășurat o acțiune pe raza județului Constanța, ocazie cu care au identificat o persoană de sex feminin care avea asupra sa cantitatea de 19 kilograme de icre negre, cu scopul de a le comercializa.

În urma verificărilor efectuate, au mai fost depistate încă două persoane de sex masculin, stabilindu-se că acestea sunt, în fapt, deținătorii cantității de icre negre descoperite. Totodată, a fost identificat și autoturismul folosit pentru transportarea icrelor negre.

În cauză, polițiștii de frontieră desfășoară cercetări sub aspectul săvârșirii unor infracțiuni la regimul braconajului piscicol, iar întreaga cantitate de icre negre, precum și autoturismul utilizat în activitate, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.