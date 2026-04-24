Patru sturioni, 65 kg de pește capturat ilegal, peste 1.500 metri de plase și o barcă cu număr fals de identificare, descoperite de polițiștii de frontieră tulceni Vineri, 24 Aprilie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit, în Lacul Merhei și în Marea Neagră, patru sturioni, 65 kg de pește capturat ilegal, mai multe plase de pescuit, în lungime de peste 1.500 de metri, precum și o barcă cu număr fals de identificare.

*La data de 18.04.2026, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Chilia au desfășurat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat. În timpul misiunii, aceştia au descoperit, în Lacul Merhei, mai multe plase de pescuit cu captură de pește. În urma verificărilor suplimentare, s-a constatat că lungimea totală a plaselor este de 762 metri, iar în acestea se aflau 65 kg de pește.

Întreaga cantitate de pește a fost predată unor societăți comerciale de profil, iar plasele au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

*La data de 20.04.2026, polițiștii de frontieră din cadrul Grupului de Nave Sulina au desfășurat o acțiune similară, în timpul căreia au descoperit, în Marea Neagră, mai multe plase de pescuit cu captură de pește în ele. În urma verificărilor suplimentare, s-a constatat că lungimea totală a plaselor este de 378 metri, iar în acestea se aflau 4 sturioni.

Exemplarele au fost redate mediului natural, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, iar plasele au fost ridicate în vederea confiscării și introduse în camera de corpuri delicte a instituției.

*În data de 23.04.2026, polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Midia au identificat două persoane care desfășurau activități de pescuit comercial în Marea Neagră, folosind o ambarcațiune cu motor. În urma verificărilor, a reieșit că barca avea inscripţionat un număr de identificare fals, acesta aparținând, de fapt, altei ambarcaţiuni. Totodată, în interiorul acesteia au fost identificate și ridicate plase de pescuit în lungime totală de aproximativ 460 de metri.

Polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii unor infracțiuni la regimul braconajului piscicol și desfăşoară activități specifice în vederea identificării persoanelor implicate.