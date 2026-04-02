Doi polițisti de frontieră de la PTF Stamora Moravița au refuzat 100 de euro mită Joi, 02 Aprilie 2026

În urma unui denunţ formulat de doi poliţiști de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stamora Moravița, înregistrat la Serviciului Județean Anticorupție Timiș și care urmează să fie înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, vor fi efectuate cercetări cu privire la infracţiunea de dare de mită. Fapta este atribuită unui cetățean sârb, care a oferit suma de 100 de euro pentru a i se facilita ieșirea din România.

În data de 1 aprilie 2025, în jurul orei 23:30, la Punctul de Trecere a Frontierei Stamora Moravița, pe sensul de ieșire din țară, s-au prezentat pentru efectuarea controlului de frontieră doi cetățeni sârbi, care călătoreau cu un microbuz înmatriculat în Germania.

Cu această ocazie, polițistul de frontieră a observat că în pașaportul conducătorului auto se afla o bancnotă de 50 de euro. Întrebat despre proveniența acesteia, bărbatul a declarat că suma era destinată polițistului de frontieră, pentru ca acesta să nu efectueze verificări asupra bunurilor transportate, constând în electrocasnice uzate, anvelope și alte obiecte similare.

Colegul nostru a restituit documentul de călătorie și bancnota cetățeanului sârb, informându-l că fapta sa constituie infracțiunea de dare de mită și a dispus trimiterea acestuia la control suplimentar.

Ulterior, în cadrul verificărilor efectuate de un alt polițist de frontieră, cetățeanul sârb a înmânat din nou documentele de călătorie, ocazie cu care s-a constatat prezența sumei de 100 de euro în pașaportul șoferului. Acesta a precizat că banii erau destinați polițiștilor de frontieră, pentru a evita controlul bunurilor aflate în microbuz.

În ceea ce privește bunurile transportate, a fost solicitat sprijinul unui comisar din cadrul Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Timiș, care a stabilit că acestea reprezintă deșeuri.

În cauză, cercetările privind săvârșirea infracțiunii de dare de mită sunt coordonate de către procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, urmând ca la finalizare să fie luate măsurile legale care se impun.