UPDATE: Percheziții domiciliare la Poienile de sub Munte în urma cărora doi frați au fost reținuți pentru trafic de migranţi Duminică, 09 Noiembrie 2025

În continuarea cercetărilor efectuate în cazul perchezițiilor de ieri, din Poienile de sub Munte în care doi frați au fost reținuți pentru trafic de migranți azi, 9.11.2025, la propunerea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Maramureș a dispus emiterea a două mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile, pe numele celor doi tineri de 24, respectiv 25 de ani, sub acuzația de trafic de migranți.

Reamintim faptul că polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Poienile de sub Munte s-au sesizat din oficiu, la data de 6 noiembrie 2025, cu privire la activitatea infracțională a doi cetățeni români, care ar fi sprijinit trecerea ilegală a frontierei de stat a României a trei cetățeni ucraineni în vârstă de 23, 39 și 45 de ani.

Cei doi bărbați ar fi preluat migranţii de la linia de frontieră și i-ar fi transportat, cu două motociclete de tip cross, către interiorul localității Poienile de sub Munte. În schimbul acestor servicii, doi dintre migranţi ar fi fost de acord să plătească suma de 300 de euro fiecare, iar al treilea 300 de dolari.

Ieri, în urma punerii în executare a celor trei mandate de percheziție domiciliară emise de către Tribunalul Maramureș, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Poienile de sub Munte, împreuna cu lucrători ai STPF Maramureș au identificat și ridicat mai multe bunuri ce pot constitui mijloace de probă în cauză, și anume: două motociclete tip off-road cu echipamentul de protecție specific (două căști), diferite sume de bani în euro și dolari, precum și telefoane mobile. De asemenea, au fost emise două mandate de aducere pe numele a doi frați – cetățeni români, de 24, respectiv 25 de ani, ulterior față de aceștia fiind emise de către polițiștii de frontieră ordonanțe de reținere pentru 24 de ore, în acest moment aflându-se în arestul IPJ Maramureș.

Cercetările sunt continuate de polițiștii de frontieră, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș, pentru documentarea întregii activități infracționale și stabilirea tuturor persoanelor implicate.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației reafirmă faptul că lupta împotriva migrației ilegale și a formelor de sprijin a acesteia rămâne o prioritate, acțiunile fiind desfășurate constant, în cooperare cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne și instituțiile judiciare competente.