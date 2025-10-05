Produse de îmbrăcăminte, încălțăminte și ceasuri susceptibile a fi contrafăcute, descoperite la frontiera interna, într-un microbuz Duminică, 05 Octombrie 2025

Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Carei, împreună cu polițiștii din cadrul Biroului Rutier Carei au descoperit în urma efectuării unui control asupra unui microbuz, 175 produse de îmbrăcăminte, încălțăminte și ceasuri, toate inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute.

În data de 04.10.2025, în jurul orei 10.50, lucrători din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Carei, împreună cu polițiștii din cadrul Biroului Rutier Carei, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe DN 1F, au oprit pentru control un microbuz înmatriculat în Romania care avea destinația Franța. Acesta era condus de către un cetățean român de 43 de ani din județul Maramureș.

Cu ocazia efectuării verificării asupra mijlocului de transport, colegii noștri au descoperit, în compartimentul destinat pentru transport marfă 175 produse de îmbrăcăminte, încălțăminte și ceasuri, toate inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute.

Toate bunurile descoperite, estimate la o valoare totală de 275.000 lei dacă ar fi fost comercializate ca produse de marcă, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, întrucât maramureșeanul nu a putut prezenta documente de proveniență.

În prezent, față de șoferul microbuzului se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare și care îl prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate.