Nouă inculpați care făceau parte din grupul infracțional organizat specializat în fabricarea ilegală a țigărilor, reținuți Luni, 25 August 2025

Urmare a cazului din data de 21.08.2025, privind un grup infracțional organizat, specializat în producerea de produse accizabile care intră sub incidența regimului de antrepozitare, destructurat de polițiștii de frontieră sub coordonarea DIICOT, aducem la cunoștința opiniei publice următoarele aspecte:

La data de 23 august 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Iași au dispus reținerea a 9 inculpați , dintre care șapte cetățeni ucraineni și doi cu dublă cetățenie, maghiară și ucraineană, respectiv moldovenească și română, cu vârste cuprinse între 24 și 55 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, producerea de produse accizabile care intră sub incidența regimului de antrepozitare, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă și deținerea de către orice persoană sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, cu excepţia celor deţinute în antrepozitul fiscal, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ţigarete și contrafacere.

În urma perchezițiilor efectuate, în localitatea Șelimbăr a fost găsită o fabrică ilegală de țigarete, aflată în proces de producție, formată din linie specializată în producția finală a țigărilor și linie completă de ambalare a țigărilor în pachete și cartușe.

De asemenea, atât în Șelimbăr, cât și la adrese situate în localitățile Bradu, Vețel, Șeica Mare și municipiile Sibiu și Brașov au fost găsite și ridicate peste 61,1 tone tutun, în valoare de circa 153.000.000 lei, 23.314.920 țigarete (purtând numele unei mărci cunoscute) cu o valoare de aproximativ 35.000.000 lei, paleți și baxuri conținând filtre de țigarete, role de hârtie pentru filtre de țigarete, adeziv, folie pentru ambalarea pachetelor și cartușelor, carton pentru confecționarea pachetelor și cartușelor, blanchete pentru fabricarea pachetului exterior de țigarete, purtătoare a însemnelor unei mărci cunoscute, două motostivuitoare, un încărcător frontal, trei transpaleți, echipamente de supraveghere video, aparat de detecție cu raze X, dispozitive de bruiaj și un dispozitiv de detectare a emisiilor de unde radio, medii de stocare, sume de bani în lei, euro și forinți, precum și alte mijloace de probă.

În ziua de 23.08.2025, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași a dispus măsura controlului judiciar față de inculpați, pentru o perioadă de 60 de zile, încheiere față de care procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Iași au formulat contestație.

Activitățile de urmărire penală au fost realizate împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră - Direcţia de Prevenire şi Combatere a Infracţionalităţii Transfrontaliere și ai Inspectoratelor Teritoriale ale Poliției de Frontieră Iași și Timișoara.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, al Oficiului European de Luptă Antifraudă și al Autorității Vamale Române.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.