Un bărbat arestat preventiv după ce a încercat să introducă ilegal în România un migrant ascuns într-un autoturism Joi, 25 Septembrie 2025

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu și Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit ascuns, într-un locaș special amenajat în interiorul unui autoturism, un cetățean irakian, pe care șoferul încerca să-l introducă fraudulos în țară.

În data de 23.09.2025, în jurul orei 13:45, pe DN5, polițiștii de frontieră giurgiuveni au oprit pentru verificare un autoturism, înmatriculat în Republica Moldova, condus de un cetățean moldovean în vârstă de 37 de ani.

La verificarea mijlocului de transport, polițiștii de frontieră au descoperit, între bancheta din spate și portbagaj, un locaș special amenajat în care se afla ascunsă o persoană de sex masculin, fără documente de călătorie valabile pentru spațiul Schengen. Bărbatul a declarat că este cetățean irakian și că are 34 de ani.

În cauză, șoferul autoturismului este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de migranți, iar cetățeanul irakian, pentru săvârșirea infracțiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat. Totodată, cetățeanul irakian a fost predat autorităților de frontieră bulgare în vederea continuării cercetărilor.

În data de 24.09.2025, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Giurgiu a admis propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu, dispunând arestarea preventivă a șoferului pentru o perioadă de 30 de zile.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu continuă să desfășoare acțiuni pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere, pentru a asigura securitatea granițelor României și o gestionare eficientă a fluxurilor migratorii.