Sistem de ultimă generaţie de detectare a ambarcaţiunilor, persoanelor aflate în apă şi dronelor de mici dimensiuni, testat la Marea Neagră Miercuri, 28 Noiembrie 2018

Poliţia de Frontieră Română este unul dintre partenerii şi utilizatorii finali ai Proiectului „ SafeShore ” , proiect pilot finanţat de Comisia Europeană prin programul de cercetare Horizon 2020

, proiect pilot finanţat de Comisia Europeană prin programul de cercetare Horizon 2020 Prin acest proiect, se intenţionează implementarea unui sistem de detectare a dronelor de joasă altitudine care desfăşoară zboruri neautorizate sau de trafic ilegal de substanţe şi bunuri interzise

În cadrul celei de-a treia sesiuni de testare şi demonstraţii ale prototipului, după Marea Nordului şi Marea Mediterană, echipa Poliţiei de Frontieră Română a asigurat necesarul de resurse umane si materiale pentru testarea capabilităţilor tehnice ale prototipului

În perioada 19-27.11.2018, la Neptun, Constanta, au avut loc activităţi de testare şi demonstraţii la Marea Neagră, pentru proiectul “SafeShore – System for detection of Threat Agents in Maritime Border Enviornment” care dezvoltă soluții tehnice capabile să îmbunătăţească sistemele actuale de supraveghere necesare asigurării securității frontierei de stat. Printr-o abordare inovatoare, SafeShore combină cele mai noi tehnologii de detecție care colectează și analizează, în timp real, date importante detecției amenințărilor.

Analizele care au stat la baza lansării acestui proiect european se bazează pe faptul că aparatele de zbor fără pilot la bord (UAV) şi ambarcaţiunile de mici dimensiuni sunt greu de observat de către sistemele de supraveghere existente, iar combaterea activităților ilegale a devenit tot mai dificilă, deoarece grupările de crimă organizată și terorism, contrabandiștii și traficanții, folosesc dronele pentru operații precum observarea și supravegherea ilegală, traficul de droguri sau ca și vectori de atac fizic.

Prototipul combină cele mai noi tehnologii de detecție (echipamente LIDAR, senzori acustici, senzori radio și senzori video) integrate pe platforme mobile care utilizează metodologii avansate de fuziune a datelor.

Astfel, proiectul de cercetare este creat să asigure:

detectarea dronelor de joasă altitudine care desfăşoară zboruri neautorizate de supraveghere sau de trafic ilegal cu substanţe şi bunuri interzise,

supravegherea zonelor greu accesibile cu risc ridicat de încălcare a regimului juridic al frontierei de stat a României, aflate la frontierele maritime şi fluviale ale României

detecţia ambarcaţiunilor de mici dimensiuni şi a persoanelor

operaţiuni de căutare şi salvare pe mare

protecţia infrastructurilor critice în cazul unor atacuri teroriste.

Sistemul este compus din trei platforme mobile, ce pot fi controlate de la distanță dintr-un centru de comandă și control.

Sistemul se află la stadiul de prototip, urmând ca la finalizarea activităţilor de testare ale acestuia să se analizeze rezultatele obţinute în vederea îmbunătăţirii capabilităţilor tehnice şi extinderea distanţelor de detecţie ale senzorilor, pentru a putea deveni un produs final.

Informaţii de background

SafeShore a fost proiectat și realizat, astfel încât să acopere o gamă variată de misiuni: protecția infrastructurilor critice (aeroporturi, centrale nucleare, sedii guvernamentale, etc.), protecția demnitarilor și a sediilor de lucru ale acestora, asigurarea securității pe timpul adunărilor publice, urmărindu-se totodată și integrarea acestuia cu sistemele existente de supraveghere a frontierelor. În aceeași măsură, sistemul poate fi utilizat și pentru asigurarea măsurilor de pază a penitenciarelor, supravegherea ariilor protejate etc.