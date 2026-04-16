SISTAREA TEMPORARĂ A TRECERII CU BAC-UL LA PUNCTUL DE FRONTIERĂ ISACCEA–ORLIVKA Joi, 16 Aprilie 2026

Garda de Coastă informează participanții la traficul transfrontalier că, în data de 17.04.2026, ca urmare a lucrărilor de înlocuire a pontonului de la Isaccea, trecerea cu bacul peste fluviul Dunărea, la Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea – Orlivka, va fi suspendată temporar în intervalul orar 08:00 – 14:00.

Măsurile au fost adoptate pentru desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță și pentru prevenirea unor situații de risc.

Recomandăm cetățenilor să urmărească informările oficiale înainte de a-și planifica deplasarea.

Vom reveni cu actualizări imediat ce trecerea cu bacul va fi reluată în condiții normale.