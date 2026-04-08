Acţiuni BLITZ la frontieră: alte mii de bunuri contrafăcute, în valoare de peste 1,6 milioane de lei, confiscate Miercuri, 08 Aprilie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit, în cadrul unor acțiuni de tip BLITZ, peste 6.000 de articole vestimentare, încălțăminte, marochinărie, produse cosmetice și de parfumerie, toate inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute.

În perioada 7–8 aprilie a.c., polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu colegii din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Compartimentul Sprijin Operativ, au oprit pentru control, pe DN 5, mai multe autocare care se deplasau pe ruta Turcia – România.

În urma controalelor efectuate, au fost descoperite aproximativ 5.260 de articole vestimentare, încălțăminte, marochinărie, precum şi produse cosmetice și de parfumerie, susceptibile a fi contrafăcute, inscripționate cu denumirea unor mărci protejate.

Bunurile aparțineau unor cetățeni turci și români, pasageri ai autocarelor, pentru care aceștia nu au putut prezenta documente de proveniență sau autentificare.

De asemenea, în data de 7 aprilie a.c., în jurul orei 9:20, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Călărași au oprit pentru control, pe DN 3, un autoturism înmatriculat în România, condus de un cetățean român, în vârstă de 35 de ani, care circula pe ruta Turcia – România.

Cu ocazia verificării mijlocului de transport, polițiștii de frontieră au descoperit în interiorul acestuia 135 de articole vestimentare, toate inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute.

În data de 8 aprilie a.c., în jurul orei 03:30, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Calafat, în cooperare cu lucrătorii din cadrul Direcției Regionale Vamale Craiova – Serviciul Echipe Mobile Calafat, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe DN 56, în proximitatea stației de taxare a podului Calafat-Vidin, au oprit pentru control un microbuz înmatriculat în Bulgaria. Acesta era condus de un cetățean bulgar, în vârstă de 25 de ani, care circula pe ruta Bulgaria – Germania.

În urma verificărilor efectuate, echipa comună de control a descoperit în interiorul acestuia 854 de articole vestimentare, toate inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute.

Bunurile, estimate la o valoare totală de 1.675.050 de lei, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor și introduse în camera de corpuri delicte a instituțiilor.

În prezent, față de persoanele în cauză se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de „punere în circulație a unui produs purtând o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare și care îl prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate”, urmând ca, la finalizarea acestora, să fie propuse soluțiile legale care se impun.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu acționează zilnic, alături de celelalte instituții competente, în întreagă zonă de responsabilitate, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale, inclusiv a traficului de produse contrafăcute, contribuind la protejarea drepturilor de proprietate intelectuală.