Produse susceptibile a fi contrafăcute, în valoare de aproximativ 873.000 de lei, depistate de polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu Sâmbătă, 11 Octombrie 2025

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit în urma efectuării unor controale asupra a patru autocare, cantitatea totală de 3.004 articole vestimentare, încălțăminte și produse de parfumerie, toate inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute.

În perioada 09-11.10.2025, la diferite intervale orare, polițiști din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu și Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, în cadrul planului de acțiune: Joint Action Day-PIRATES 3, au oprit pentru control, pe DN5, patru autocare care circulau pe ruta Turcia – România.

Cu ocazia verificării mijloacelor de transport, colegii noștri au descoperit, în interiorul acestora, 3.004 articole vestimentare, încălțăminte și produse de parfumerie, toate inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute. Bunurile aparțineau unor pasageri, respectiv, unui cetățean român în vârstă de 34 ani și unor cetățeni turci cu vârste cuprinse între 25 si 53 ani, care nu au putut prezenta documente de proveniență.

Bunurile descoperite, estimate la o valoare de 872.900 de lei, dacă ar fi fost comercializate ca produse de marcă, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor și introduse în camera de corpuri delicte a instituției, iar în cauză au fost întocmite dosare penale.

În prezent, se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare și care îl prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate, urmând ca, la finalizarea acestora, să fie propuse soluții legale prin unitatea de parchet.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu desfășoară permanent activități, în cooperare cu instituțiile partenere, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale, asigurarea securității frontierelor și protejarea drepturilor de proprietate intelectuală.