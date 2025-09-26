Informare de presă - Trafic rutier întrerupt temporar cu ocazia desfășurării evenimentului sportiv internațional Aleargă cu spirit liber Ruse-Giurgiu/ Free Spirit Ruse-Giurgiu Vineri, 26 Septembrie 2025

Trafic rutier întrerupt temporar în data de 28 septembrie 2025, în intervalul orar 11:00-11:45, pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, cu ocazia desfășurării evenimentului sportiv internațional „Aleargă cu spirit liber Ruse–Giurgiu/ Free Spirit Ruse-Giurgiu”

Ca urmare a unei informări primite prin Centrul Comun de Contact Giurgiu, Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu aduce la cunoștință participanților la trafic că, în data de 28 septembrie 2025, circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi întreruptă temporar, în intervalul 11:00 - 11:45, ca urmare a desfășurării celei de-a opta ediții a cursei internaționale de alergare pe șosea „Aleargă cu spirit liber Ruse-Giurgiu” / Free Spirit Ruse–Giurgiu.

Evenimentul sportiv este organizat de către autoritățile bulgare în colaborare cu parteneri români și are ca punct de plecare centrul orașului Ruse (Bulgaria), cu sosire în centrul municipiului Giurgiu (România). Aproximativ 300 de participanți, alături de persoane însoțitoare, vor traversa podul, iar măsura restricționării circulației este necesară pentru a asigura desfășurarea cursei în condiții de siguranță.

Pentru evitarea aglomerației, a întârzierilor și a blocajelor Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu recomandă planificarea călătoriilor în mod eficient și utilizarea rutelor alternative de tranzit către Republica Bulgaria, astfel:

Județul Dolj: Calafat, Bechet

Județul Teleorman: Zimnicea, Turnu Măgurele

Județul Călărași: Călărași

Județul Constanța: Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipnița, Dobromir

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu va colabora cu toate instituțiile implicate pentru gestionarea eficientă a traficului și asigurarea unui climat de siguranță pe timpul desfășurării evenimentului.