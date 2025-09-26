Un bărbat, arestat preventiv după ce a încercat să introducă ilegal în România șase migranți Vineri, 26 Septembrie 2025

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu și Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au depistat, în urma verificării unui autoturism, șase cetățeni străini care intenționau să treacă ilegal frontiera. Șoferul autoturismului, un cetățean afgan, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru trafic de migranți.

În data de 24.09.2025, în jurul orei 04:00, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu și Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu polițiștii de frontieră bulgari, au oprit pentru control un autoturism înmatriculat în Germania. Acesta era condus de un cetățean afgan, în vârstă de 46 de ani, și avea ca pasageri șase cetățeni străini, cinci bărbați şi o femeie. Pasagerii nu au putut prezenta la control niciun document de călătorie.

În urma verificărilor, colegii noștri au constatat faptul că persoanele sunt solicitante de azil pe teritoriul Greciei și sunt cetățeni afgani, irakieni și iranieni.

Având în vedere cele constatate, cei șase cetățeni străini au fost predați autorităților de frontieră bulgare, pentru continuarea cercetărilor și aplicarea măsurilor legale.

Totodată, în data de 25.09.2025, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Giurgiu a admis propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu, dispunând arestarea preventivă a șoferului pentru o perioadă de 30 de zile.

Şoferul este arestat preventiv pentru 30 de zile și este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de migranți. În același timp, migranții sunt cercetați pentru infracțiunea de trecere frauduloasă a frontierei de stat, conform prevederilor Codului Penal.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu partenerii instituționali, continuă să desfășoare acțiuni pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere, în vederea asigurării securității granițelor României și a unei gestionări eficiente a fluxurilor migratorii.