Cetățean minor depistat în trafic de polițiștii de frontieră cu permis de conducere fals Marți, 20 Ianuarie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliției de Frontieră Bechet au descoperit în trafic un cetățean român care conducea un autovehicul fără a deține permis de conducere. Acesta a prezentat polițiștilor de frontieră un permis de conducere fals.

La data de 19 ianuarie 2026, în jurul orei 23:45, în cadrul unei misiuni desfășurate pe DN 55A, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Bechet au oprit pentru verificări un autoturism înmatriculat în Austria, care circula pe raza localității Nedeia, județul Dolj.

În urma legitimării conducătorului auto, s-a constatat că acesta este cetățean român. Persoana a prezentat la control un document aparent eliberat de autoritățile Statelor Unite ale Americii, ce conținea înscrisurile unui permis de conducere internațional. Având suspiciuni cu privire la autenticitatea documentului, precum și asupra identității conducătorului auto, polițiștii de frontieră au dispus conducerea acestuia la sediul Sectorului Poliției de Frontieră Bechet pentru verificări suplimentare.

În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că persoana este minoră, nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar documentul prezentat la control nu îndeplinește condițiile legale de formă și fond, fiind fals.

Colegii noştri efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals şi conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere.

Prin misiunile specifice desfășurate, Poliția de Frontieră Română continuă să acționeze cu fermitate pentru respectarea cadrului legal și protejarea frontierei de stat, asigurând un control eficient și un nivel ridicat de securitate în zona de competență.