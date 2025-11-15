Captură impresionantă la Calafat - aproximativ 4 milioane de țigarete de contrabandă descoperite într-un ansamblu rutier Sâmbătă, 15 Noiembrie 2025

Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliției de Frontieră Calafat, împreună cu lucrători din cadrul Direcției Regionale Vamale Craiova, au descoperit, în urma controlului efectuat asupra unui ansamblu rutier, 3.970.000 de țigarete, pe care un cetățean bosniac a încercat să le introducă în țară fără documente legale. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar în cursul zilei de astăzi, este prezentat în fața magistraților din cadrul Tribunalului Dolj cu propunere de arestare preventivă.

În data de 14.11.2025, în jurul orei 09.30, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Sectorului Poliției de Frontieră Calafat în cooperare cu lucrători din cadrul Direcției Regionale Vamale Craiova – Serviciul Echipe Mobile Calafat, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, pe DN 56, în proximitatea stației de taxare a podului Calafat-Vidin, au oprit pentru control un ansamblu rutier format din cap tractor și remorcă, înmatriculat în Croația. Acesta era condus de un cetățean bosniac, în vârstă de 35 de ani care circula pe ruta Grecia-Croația-Spania și transporta, conform documentelor, butelii cu freon.

Cu ocazia verificării compartimentului marfă al mijlocului de transport, echipa comună de control a descoperit în interiorul remorcii mai multe pachete de țigări pentru care șoferul în cauză nu deținea documente de proveniență.

În urma inventarierii acestora, a rezultat cantitatea totală de 3.970.000 de țigarete (198.500 de pachete de țigări) de diverse mărci, cu înscrisuri grecești și fără timbru de acciză.

Întreaga cantitate de țigarete, estimată la o valoare de aproximativ 5.955.000 lei, și ansamblul rutier în cauză au fost indisponibilizate de către polițiștii de frontieră, în vederea continuării cercetărilor.

În cauză se efectuează cercetări pentru infracţiunea de contrabandă sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, urmând ca în cursul zilei de azi, 15.11.2025, cetățeanul bosniac să fie prezentat judecătorului de drepturi si libertăți din cadrul Tribunalului Dolj cu propunere de arestare preventiva pentru 30 zile.

Chiar și după integrarea completă a României în spațiul Schengen, vigilența polițiștilor de frontieră rămâne la un nivel ridicat. Mărturie stau cazurile de migrație ilegală și contrabandă cu diverse bunuri, pe care colegii noștri le depistează periodic în cadrul controalelor nesistematice efectuate pe principalele noduri de comunicație în zona de competență.