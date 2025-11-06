Bărbat prins în flagrant de poliţiştii de frontieră cu peste 3,7 kilograme de metamfetamină Joi, 06 Noiembrie 2025

Polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Dolj, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, sub coordonarea procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Craiova, au documentat activitatea infracțională a unui cetățean bulgar, în vârstă de 61 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic internațional de droguri de mare risc și trafic intern de droguri de mare risc.

La data de 5 noiembrie 2025, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova au dispus reținerea inculpatului, după ce acesta a fost prins în flagrant de către polițiștii de frontieră din Dolj, în zona stației de taxare Calafat-Vidin, în timp ce transporta o cantitate de peste 3,7 kilograme de metamfetamină (drog de mare risc) în amestec cu pseudoefedrină (precursor).

În urma controlului efectuat asupra autoturismului, substanțele au fost descoperite în cotiera și portbagajul mașinii, ambalate în role din material textil și în plicuri din plastic.

Astăzi, 06 noiembrie a.c., judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Dolj a fost sesizat cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile judiciare au fost desfășurate în colaborare cu polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.