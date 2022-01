Teste false pentru detecția infecției cu virusul SARS-COV-2 descoperite la P.T.F. Isaccea Duminică, 16 Ianuarie 2022

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Isaccea au depistat patru cetățeni ucrainieni care au prezentat autorităţilor competente teste negative pentru detecția infecţiei cu virusul SARS-COV-2, care s-au dovedit a fi false.

În cursul zilei de 15.01.2022, în jurul orei 17.00, în Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea, s-au prezentat patru cetățeni ucrainieni, toţi bărbați, cu vârste cuprinse între 22 și 25 de ani, pasageri într-un autoturism. Aceștia au prezentat autorităţilor competente, pentru control, teste PCR cu rezultate negative pentru detecția infecției cu virusul SARS-COV-2.

Existând suspiciuni cu privire la autenticitatea testelor prezentate, la solicitarea reprezentanților Direcției de Sănătate Publică Tulcea, polițiștii de frontieră au efectuat verificări suplimentare, constatând faptul că documentele în cauză nu sunt autentice.

Cele patru persoane au recunoscut faptul că testele sunt false, scopul principal fiind acela de a evita carantina pe teritoriul României.

În prezent, polițiștii de frontieră tulceni efectuează verificări față de cele patru persoane, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de uz de fals și fals în înscrisuri sub semnătură privată, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun, iar cele patru persoane nu au mai intrat in România, întorcându-se în Ucraina.