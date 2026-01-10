Urmăriți internațional, depistați la frontieră Sâmbătă, 10 Ianuarie 2026

Două persoane urmărite internațional, pe numele cărora existau alerte de arestare emise de autorități străine, au fost depistate în ultimele zile de polițiștii de frontieră români, în urma controalelor efectuate. Este vorba despre un cetățean bulgar, căutat pentru extrădare, și un cetățean belarus care evadase recent dintr-o închisoare.

În data de 08.01.2026, în jurul orei 11.30, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu au oprit pentru control, pe DN5, un autoturism înmatriculat în Polonia. Acesta circula pe ruta România - Bulgaria și era condus de un cetățean bulgar, în vârstă de 48 de ani.

În urma verificărilor efectuate prin intermediul aplicației e-DAC, polițiștii de frontieră au constatat că șoferul, cetățean bulgar, figurează în baza de date cu semnalarea „persoană căutată pentru a fi arestată în vederea predării sau a extrădării,” alertă emisă de către Austria.

În ziua de 09 ianuarie a.c, în jurul orei 08.50, în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa / Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iaşi, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, pentru a intra în țară, pasager într-un autoturism, un bărbat cu cetățenie Belarus, în vârstă de 36 de ani.

La controlul de frontieră, colegii noştri au constatat că pe numele bărbatului era o alertă Interpol, cu mențiunea căutat în vederea arestării, deoarece acesta a evadat dintr-o închisoare din Belarus în data de 08.01.2026.

Ambele persoane în cauză a fost predate, conform procedurilor legale, polițiștilor din cadrul Serviciului Investigații Criminale al IPJ Giurgiu și Vaslui.