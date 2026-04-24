România consolidează parteneriatul strategic cu Frontex Vineri, 24 Aprilie 2026

La data de 24 aprilie 2026, Ministerul Afacerilor Interne al României, prin Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, a găzduit ceremonia de semnare a Memorandumului de Înțelegere cu Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex), privind cooperarea pentru înființarea Biroului ”Antenă” pentru Contingentul 1 Frontex în România. Evenimentul a avut loc în prezența domnului secretar de stat, chestor general de poliție Bogdan Despescu, și a domnului Hans LEIJTENS, Director Executiv al Agenției Frontex, care a condus delegația Agenției Frontex cu acest prilej.

Semnarea acestui document reprezintă un moment de referință în evoluția relației instituționale dintre România și Frontex, confirmând recunoașterea capacității operaționale și a angajamentului profesionist al Poliției de Frontieră Române în gestionarea frontierelor externe ale Uniunii Europene. Memorandumul de Înțelegere deschide calea unui parteneriat aprofundat, cu beneficii directe pentru instituție atât în plan operațional, cât și în ceea ce privește susținerea și promovarea intereselor naționale la nivel politic și internațional.

Biroul ”Antenă”, cu competență asupra regiunii acoperite de Contingentul 1 Frontex — România, Bulgaria, Republica Moldova și Georgia —, va asigura coordonarea unitară a misiunilor operative din zonă, gestionarea eficientă a resurselor umane și tehnice alocate, precum și menținerea unei legături permanente între echipele din teren și sediul central al Agenției.

Prin arhitectura sa funcțională, Biroul ”Antenă” constituie un mecanism esențial pentru răspunsul rapid și coerent la provocările de la frontierele externe ale Uniunii Europene – o misiune pe care Poliția de Frontieră Română și-o asumă cu responsabilitate și profesionalism.