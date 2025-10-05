Reluarea traversării pe ruta Oryahovo (Bulgaria) – Bechet (România), începând cu 05.10.2025 Duminică, 05 Octombrie 2025

Începând cu data de 05.10.2025, ca urmare a informării transmise de operatorul bulgar al platformei ferry-boat către Administrația Porturilor Dunării Fluviale – Agenția Bechet, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră informează că activitatea de traversare a mijloacelor de transport și a persoanelor pe ruta Oryahovo (Bulgaria) – Bechet (România) a fost reluată.

Activitatea fusese temporar suspendată începând cu data de 01.10.2025, măsura fiind dispusă din cauza debitului scăzut al fluviului Dunărea, precum și a condițiilor meteorologice nefavorabile.

Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră rămâne la dispoziția cetățenilor pentru informații actualizate privind circulația către Bulgaria.