Polițiștii de frontieră giurgiuveni au confiscat produse contrafăcute în valoare de aproximativ 1,6 milioane lei Luni, 06 Aprilie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit aproximativ 6.800 de articole vestimentare, încălțăminte, produse de marochinărie și parfumerie, toate inscripționate cu denumirea unor mărci protejate și susceptibile a fi contrafăcute, estimate la aproximativ 1,6 milioane lei.

În perioada 03-05 aprilie a.c., la diferite interval orare, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au desfășurat acțiuni de tip BLITZ în zona de competență, oprind pentru control mai multe mijloace de transport, înmatriculate în România, Turcia și Bulgaria și care circulau pe rute precum Turcia-România, Bulgaria-România.

Cu această ocazie, au fost descoperite aproximativ 6.800 articole vestimentare, încălțăminte, produse de marochinărie și parfumerie, inscripționate cu denumirea unor mărci protejate și susceptibile a fi contrafăcute. Acestea aparțineau unor cetățeni români, bulgari și turci, care nu au putut prezenta documente de proveniență și nici acordul titularilor de marcă pentru comercializare.

Bunurile, estimate la o valoare de aproximativ 1,6 milioane lei, dacă ar fi fost comercializate ca produse de marcă, au fost indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor.

În fiecare dintre cauze, a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată, faptă care prejudiciază titularul mărcii, urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie propuse măsuri legale prin unitatea de parchet competentă.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu acționează zilnic, alături de celelalte instituții competente, în întreagă zonă de responsabilitate, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale, inclusiv a traficului de produse contrafăcute, contribuind la protejarea drepturilor de proprietate intelectuală.