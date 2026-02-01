Peste 175.000 de țigarete nedeclarate, descoperite pe Aeroportul Otopeni în bagajele de cală a trei persoane Duminică, 01 Februarie 2026

Autoritățile de frontieră din cadrul Aeroportului Internațional Henri Coandă București au descoperit în bagajele de cală a trei cetăţeni români, peste 175.000 de țigarete, pe care aceştia au încercat să le introducă ilegal în România.

În data de 31.01.2026, poliţiştii de frontieră de la Punctul Poliției de Frontieră Aeroportul Henri Coandă şi lucrătorii vamali au verificat trei persoane de sex masculin, cetăţeni români, cu vârste cuprinse între 26 și 43 de ani. Bărbații veneau din Emiratele Arabe Unite și, după ce și-au ridicat bagajele de cală, și-au continuat drumul pe culoarul destinat persoanelor care nu au nimic de declarat.

Poliţiştii de frontieră şi lucrătorii vamali au procedat la efectuarea unor controale amănunţite asupra bagajelor de cală ale acestora, în urma cărora a fost descoperită, ascunsă şi nedeclarată, o cantitate semnificativă de pachete de ţigări netimbrate, inscripţionate cu numele unei mărci cunoscute. În bagajele fiecăruia se aflau 58.400 țigarete, iar în urma inventarierii a rezultat, în total, cantitatea de 175.200 ţigarete (8.760 pachete).

Urmare a celor constatate, întreaga cantitatea de țigări a fost reținută de către autoritatea vamală, iar polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 270, alin. 2, lit. a din Legea 86/2006.